France 24: пока в Бразилии регистрируют рекордную смертность от коронавируса, Болсонару предлагает гражданам «прекратить ныть»

Администрация Рио-де-Жанейро — второго крупнейшего города Бразилии — ввела карантинные ограничения, пытаясь «избежать худшего»: в стране на днях зарегистрировали 19 тысяч смертей от COVID-19, что стало худшим показателем с начала пандемии, передаёт France 24. Как подчёркивается в материале канала, такая печальная статистика, похоже, не смущает бразильского лидера Жаира Болсонару: тот в эфире национального телевидения заявил согражданам, что им надо прекратить «суетиться и ныть».

Это — попытка избежать худшего: спустя сутки после того, как в Бразилии было зарегистрировано более 19 тысяч смертей от коронавирусной инфекции, — а это наихудший показатель за всё время пандемии, — власти Рио-де-Жанейро всё же поставили отдельные аспекты летней жизни города «на паузу» на несколько недель.

ЭДУАРДО ПАИС, мэр Рио-де-Жанейро: Статистика в плане заражаемости и смертности в Рио пока терпимая. Но объявленные сегодня меры преследуют только одну цель — избежать той ситуации, в которой мы оказались в прошлом году.

Хотя пляжи во втором крупнейшем городе страны не закроют, рестораны и бары будут обязаны закрывать двери в 5 часов вечера. Горожанам будет запрещено собираться после 11 вечера и покидать дом с этого же времени до пяти утра.

КАРСОН ДЕ ПАУЛА, владелец бара: Всё это непосредственным образом повлияет на выручку бара, ведь четверг, пятница, суббота и воскресенье — это пиковые для нас дни. Так что всё это может закончиться увольнениями или даже закрытием заведения.

ЭДУАРДО ПАЙСАНО, уличный торговец едой: Мне придётся очень трудно, ведь мне нужна выручка, чтобы расплачиваться с долгами. Даже не знаю, как теперь буду выживать.

А пока власти Рио объявляли о таких мерах, президент Бразилии Жаир Болсонару, который ранее пытался заставить власти штатов страны снять коронавирусные ограничения, в эфире телевидения велел соотечественникам забыть уже о пандемии.

ЖАИР БОЛСОНАРУ, президент Бразилии: Хватит суетиться и ныть! Сколько вы ещё будете причитать? Нужно достойно встретить трудности!

Хотя как минимум одну дозу вакцины получили уже девять миллионов бразильцев, новые варианты коронавируса уже распространились более чем в половине регионов страны — и именно этим, вероятно, отчасти объясняется недавний резкий рост заражаемости. А между тем более чем в половине штатов Бразилии реанимационные отделения уже переполнены.

Дата выхода в эфир 05 марта 2021 года.