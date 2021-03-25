Telefe: последствия «идеального шторма» — погибших от COVID-19 в Бразилии уже более 300 тысяч

В Бразилии число погибших от коронавируса перевалило за отметку в 300 тыс. человек, причём в стране вчера был также установлен очередной антирекорд по количеству умерших за сутки — 3251 человек, передаёт Telefe. В эфире аргентинского телеканала врач Даниэль Лопес Росетти заявил, что сложившаяся ситуация вызвана «идеальным штормом», образовавшимся в соседнем государстве из-за ряда негативных факторов, в том числе из-за непоследовательных действий со стороны бразильских властей.