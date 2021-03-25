Telefe: последствия «идеального шторма» — погибших от COVID-19 в Бразилии уже более 300 тысяч

В Бразилии число погибших от коронавируса перевалило за отметку в 300 тыс. человек, причём в стране вчера был также установлен очередной антирекорд по количеству умерших за сутки — 3251 человек, передаёт Telefe. В эфире аргентинского телеканала врач Даниэль Лопес Росетти заявил, что сложившаяся ситуация вызвана «идеальным штормом», образовавшимся в соседнем государстве из-за ряда негативных факторов, в том числе из-за непоследовательных действий со стороны бразильских властей.

Бразилия представляет собой опасность? Да. Почему ситуация в соседней стране вызывает такое серьёзное беспокойство?



КРИСТИНА ПЕРЕС, ведущая Telefe: 300 тысяч погибших, из которых 100 тысяч за последние два месяца. Кризис, спровоцированный пандемией, усугубляется. При этом за вчерашний день умер 3251 человек.



Таким образом в этот день был установлен рекорд. Это ни много ни мало рекордный показатель за всё время пандемии. Всего за один день — 3251 умерший. В целом же печальный показатель составляет 300 675 погибших с начала этого невыносимого кошмара под названием «пандемия».



Реакция на обращение Жаира Болсонару, который решил выступить перед своим народом по государственному телевидению, была негативной.



КРИСТИНА ПЕРЕС: Он попытался успокоить людей, заявив, что предоставление вакцины уже гарантировано.



Но…



КРИСТИНА ПЕРЕС: Вот такой была реакция. Один из самых масштабных протестов против него.



«Кастрюльный» протест. Тысячи бразильцев, стоя на улице либо на своих балконах, приняли участие в этом масштабном протесте. Они били в кастрюли в то самое время, когда по телевидению выступал Болсонару.



КРИСТИНА ПЕРЕС: Уже много говорилось о так называемом штамме Манаос. Из-за него и из-за темпов его распространения, а также из-за риска проникновения новых штаммов вируса наша страна задумалась о том, чтобы закрыть границы с соседним государством.



Какие же шаги рассматриваются? Правительство изучило вопрос о введении ограничений на въезд аргентинцев из-за рубежа, особенно из Бразилии.



КРИСТИНА ПЕРЕС: Также планируется укрепить границы силами безопасности, чтобы предотвратить незаконные пересечения. Наконец, рассматривается вопрос об ограничении частоты рейсов из соседнего государства.



Почему Бразилия представляет опасность? Ответ на этот короткий и простой вопрос, полагаю, будет немного более сложным. Данни, приветствую вас.



ДАНИЭЛЬ ЛОПЕС РОСЕТТИ, врач: Родольфо, Крис, приветствую вас. Каждый день пишутся новые страницы в истории пандемии. И Бразилия останется исключительным случаем, чем-то из ряда вон выходящим. Почему? По двум причинам. Во-первых, ситуация там представляет собой «идеальный шторм». Во-вторых, это фабрика вирусов и мутаций.



Почему это «идеальный шторм»? Ещё в прошлом году у неё был высокий показатель по репликации вируса, поэтому она была выбрана для проведения третьей фазы испытаний. Что, помимо всего этого, превратило её в «идеальный шторм»? Отсутствие последовательного плана в рамках системы здравоохранения.



Второй пункт — высокий показатель репликации вируса — означает, что чем больше заражений, тем больше вирусов. А большое количество вирусов и заражений означает множество мутаций. У нас есть мутация из Манаоса — P1, которая заразнее обычных. И таким образом мы получаем больше больных, больше госпитализаций, больше погибших. Поэтому мы и говорим о двух причинах: во-первых, об «идеальном шторме», во-вторых, о фабрике вирусов и мутаций.



КРИСТИНА ПЕРЕС: Благодарим вас, доктор.



Спасибо, Даниэль.



ДАНИЭЛЬ ЛОПЕС РОСЕТТИ: Не за что.



Дата выхода в эфир 25 марта 2021 года.