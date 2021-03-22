Euronews: жители Рио-де-Жанейро недовольны закрытием пляжей

Власти Рио-де-Жанейро вновь закрыли для посещения городские пляжи из-за резкого роста числа заболеваний COVID-19 и планируют ещё больше ужесточить санитарные меры. Однако многие жители города не согласны с этой политикой и считают, что на морском пляже риск заразиться гораздо меньше, чем в городском транспорте. Согласно статистике, в целом от коронавируса в Бразилии уже умерло более 290 тыс. человек, передаёт Euronews.
Знаменитые пляжи Рио-де Жанейро закрылись для посещения впервые с момента их открытия в июле 2020 года. Власти пытаются обуздать недавний всплеск числа заражений коронавирусом, переполнивший больницы и вызвавший новый кризис в системе здравоохранения.
Глава Департамента здравоохранения Рио-де-Жанейро Даниэль Соранц объявил о новых ограничениях в выпускаемом ведомством еженедельном эпидемиологическом бюллетене. Но многие бразильцы считают закрытие пляжей нелогичным.
МУЖЧИНА: Вот посмотрите,люди на пляже находятся на приличном расстоянии друг от друга. А общественный транспорт, в котором ездят рабочие, — им же нужно кормить свои семьи — всегда битком набит людьми! Все они дышат чуть ли не в лицо друг другу, распространяя коронавирус.
ДАНИЭЛЬ СОРАНЦ, глава Департамента здравоохранения: Пора уменьшить хождение людей по улицам. Сейчас не время заниматься спортом, ходить на пляж, не время нырять в океане — нужно стараться как можно больше времени оставаться дома.
По данным Министерства здравоохранения Бразилии, за последние сутки в стране зарегистрировано более 2700 смертей от последствий заболевания COVID-19. А всего в стране с начала пандемии жертвами коронавируса стали более 290 тысяч человек.
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