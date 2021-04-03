TVE: бразильские мэры и губернаторы обвиняют Болсонару в катастрофической ситуации в стране и просят международной помощи

На фоне того, как в Бразилии каждый день почти 4 тыс. человек умирают от коронавируса, её президент Жаир Болсонару продолжает выступать против карантина и жёстких мер, передаёт TVE. Многие мэры и губернаторы обвиняют бразильского лидера в нынешней катастрофической ситуации в стране и уже обратились к мировому сообществу с просьбой о помощи.
В Сан-Паулу ночные похороны теперь проходят каждый день. Могильщики не справляются.
«Страдают в основном бедные люди», — жалуется один из родственников.
В Рио-де-Жанейро опустошают самые старые захоронения, чтобы освободить таким образом место.
В Бразилии ежедневно от коронавируса умирают почти 4 тысячи человек. В марте было 66 тысяч погибших — в два раза больше, чем в феврале.
«Хотелось бы, чтобы как можно скорее появилось больше вакцин», — говорит эта жительница Рио-де-Жанейро.
В Бразилии полную вакцинацию прошли едва ли 5 миллионов человек из 211 миллионов жителей страны.
Но президент Болсонару — против карантина и жёстких мер. По его мнению, сейчас всё хорошо. Он заверяет, что вакцинируется последним, если посчитает нужным.
Против него выступает серьёзная часть мэров и губернаторов, которые обвиняют президента в том, что он в ответе за нынешнюю катастрофу. И теперь они просят международной помощи.
Политический раскол ощущается и на улицах. Сторонники Болсонару на этой неделе, в годовщину госпереворота 1964 года, выступали за вмешательство военных.
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