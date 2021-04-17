Die Zeit: не перезагрузка и не конфликт — Байден нащупал в отношениях с Россией «третий путь»

Новый президент США Джо Байден сначала предлагает России диалог, а потом принимает жёсткие санкции, пишет Die Zeit. Казалось бы, стремится к разрядке, а потом, наоборот, обостряет ситуацию. Складывается впечатление, что ему не нужна «перезагрузка», но и в открытом конфликте он не заинтересован. Возможно, он нашёл третий путь выстраивания отношений с Москвой, предполагает автор статьи Михаэль Туман.

В начале этой недели президент США Джо Байден созвонился с главой Кремля Владимиром Путиным и предложил ему переговоры на нейтральной территории, напоминает Die Zeit. Сложилось впечатление, что в отношениях двух стран наступила разрядка, но потом произошло обострение: Вашингтон принял санкции против российских институтов, граждан и финансового сектора. Десятерых дипломатов Москвы сразу выслали из страны. И, пожалуй, самым «болезненным укусом» стал запрет американским вкладчикам покупать и торговать российскими облигациями государственного займа.

В совокупности это самые жёсткие антироссийские штрафные меры с 2018 года, когда был отравлен экс-шпион Сергей Скрипаль. Стоит заметить, что приняты они не из-за манёвров войск Кремля у границ Украины, а из-за кибератак и вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году, отмечает автор статьи Михаэль Туман. Успех санкций будет, конечно же, зависеть от того, присоединятся ли к ним другие страны. В ситуации с отравлением российского блогера Алексея Навального европейцы и американцы вели тесные переговоры по согласованию штрафных мер. Если сейчас ЕС поддержат финансовые санкции, их ударная сила увеличится.

Конечно, российская экономика не задохнётся, ведь в отличие от многих западных стран она не так сильно зависит от продаж облигаций государственного займа за рубежом. К тому же их продолжают скупать российские и китайские банки. Государственные фонды всё ещё хорошо заполнены. В четверг рубль, конечно, упал, но паника не началась, так что Путин теперь может спокойно подумать над тем, как ему на всё это отреагировать.

Санкциями Байден показывает, что порвал с той политикой, которую проводил его предшественник Дональд Трамп, восхищавшийся главой Кремля, продолжает автор. Он продемонстрировал, что подразумевает под «жёстким обращением с Россией», но в то же время не отказывается от своего предложения диалога. Получается, что нынешний глава Белого дома не стремится к «перезагрузке», но и не идёт на открытый конфликт. Возможно, это новый третий путь, полагает Die Zeit. Ведь советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан уже как-то говорил, что администрация в первую очередь стремится к «стабильным и предсказуемым отношениям» с Москвой.

Неизвестно, считает ли Путин, что такое поведение США можно назвать «спортивным». По крайней мере, теперь он знает, что «санкционный пистолет» у Байдена всегда наготове и его ждут новые штрафные меры, если его войска пересекут границу Украины или он будет вмешиваться во внутреннюю политику западных стран. Теперь глава Кремля попытается сделать вид, что он предельно спокоен и расслаблен, полагает автор. По крайней мере, на предложение диалога он пока что так и не ответил.