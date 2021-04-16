Байден: США не намерены запускать цикл эскалации и конфликта с Россией

После объявления очередных санкций президент США Джой Байден призвал к деэскалации напряженности в отношениях с Россией, передаёт NBC. По его словам, США готовы «конструктивно продвигаться» к «обдуманному диалогу» и «дипломатическому процессу». Их целью являются «стабильные предсказуемые отношения». Не обошлось и без угроз: в случае «вмешательства» в американскую демократию Байден пообещал принять новые меры.

После введения новых антироссийских санкций президент США Джо Байден призвал к деэскалации напряженности в отношениях с Россией и предложил организовать встречу с Владимиром Путиным этим летом, сообщает NBC.

«Соединенные Штаты Америки не намерены запускать цикл эскалации и конфликта с Россией. Мы хотим стабильных предсказуемых отношений, — заявил Байден. — Если Россия продолжит вмешиваться в нашу демократию, я готов принять дальнейшие меры реагирования. Это моя обязанность как президента Соединенных Штатов».

Байден отметил, что в начале недели у него состоялся «откровенный» и «уважительный» разговор с Путиным. По словам президента США, в ходе беседы он предложил провести встречу с Владимиром Путиным в Европе. Он также сообщил, что представители двух государств уже обсуждают планы.

«Сейчас время деэскалации. Путь вперед заключается в обдуманном диалоге и дипломатическом процессе, и США готовы конструктивно продвигаться к этому процессу», — подчеркнул Байден. По его словам, у стран есть области, в которых обе стороны «могут и должны работать вместе».

В четверг утром Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. В соответствии с этим указом Министерство финансов США внесло в чёрный список 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с предполагаемым вмешательством России в американские выборы. Кроме того, санкции были введены против восьми физических и юридических лиц, связанных с действиями России в Крыму, включая членов правительства республики. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников посольства России в Вашингтоне, включая сотрудников российских спецслужб, передаёт NBC.