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NYT: новые американские санкции призваны оказать ощутимое влияние на экономику России

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Белый дом сообщил о введении новых санкций против России за якобы имевшие место вмешательство Кремля в американские выборы и хакерские атаки, пишет The New York Times. Как отмечает издание, антироссийские санкции призваны оказать значительное влияние на российскую экономику.
NYT: новые американские санкции призваны оказать ощутимое влияние на экономику России
Reuters

Президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против России в ответ на якобы имевшие место вмешательство Кремля в американские выборы и хакерские атаки на правительственные учреждения и частные компании, сообщает The New York Times со ссылкой на завление Белого дома.

В Министерстве финансов уточнили, что санкции были введены против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с распространением дезинформации и вмешательством в выборы. Также США приняли решение выслать десять сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне.
 
Более того, в соответствии с указом Байдена Управление по контролю за иностранными активами Минфина запретило американским финансовым институтам приобретать на первичном рынке номинированные в рублях и иных валютах облигации, выпущенные Банком России, Фондом национального благосостояния или Министерством финансов России после 14 июня 2021 года.
 
Как отмечает издание, санкции были введены в ответ на хакерскую атаку на компьютерную компанию SolarWinds, тайные предложения Россией вознаграждений за убийства американских военных в Афганистане и многолетние усилия Кремля по вмешательству в американские президентские выборы.
 
Новые меры призваны прежде всего оказать значительное влияние на российскую экономику. Как пишет The New York Times, прежние американские санкции против России были более узкими и в основном затрагивали отдельных лиц.
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New York Times США Северная Америка
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