NYT: новые американские санкции призваны оказать ощутимое влияние на экономику России

19:09
Вин Дизель рассказал о фильме «Форсаж 9»
Актёр Вин Дизель рассказал о фильме «Форсаж 9».
19:06
В Греции за сутки выявили 3833 новых случая коронавируса
В Греции за сутки выявили 3833 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Национальную организацию общественного здравоохранения.
19:02
Арбитр Федотов: не зря Лапочкина проверяли на полиграфе после матча «Спартака»
Судья Игорь Федотов прокомментировал отстранение арбитра Сергея Лапочкина от футбольной деятельности.
18:56
В СВР назвали бредом обвинения со стороны США в кибершпионаже
В Службе внешней разведки (СВР) России назвали бредом обвинения в адрес службы со стороны США в кибершпионаже.
18:53
В Молдавии за сутки выявили более 800 новых случаев коронавируса
В Молдавии за сутки подтвердили 812 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 достигло 244 177.
18:44
Россия продлила приостановку полётов в Британию до 1 июня
Россия продлила приостановку полётов в Великобританию до 1 июня. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на телеграмму Росавиации, которая была разослана авиакомпаниям.
18:41
«Спартак» отреагировал на слова Шалимова о возрасте Умярова
В московском «Спартаке» прокомментировали слова бывшего тренера «Краснодара» Игоря Шалимова о возрасте полузащитника команды Наиля Умярова.
18:39
Эксперт оценил идею увеличить майские праздники
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов оценил идею увеличить майские праздники.
18:36
В Ростуризме назвали число российских туристов в Турции и Танзании
Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, сколько российских туристов находятся в настоящий момент в Турции и Танзании.
18:34
Эксперт предложил ввести ограничения только для мощных электросамокатов
Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов предложил ввести ограничения только для мощных электросамокатов.
18:33
Искусствовед рассказала о роли да Винчи в истории
Искусствовед-исследователь Анастасия Коновалова рассказала о роли Леонардо да Винчи в истории. День рождения художника и учёного отмечается 15 апреля.
18:30
Источник назвал причину отстранения арбитра Лапочкина от футбольной деятельности
Российский арбитр Сергей Лапочкин отстранён от футбольной деятельности из-за того, что не сообщил в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о попытке влияния на результат.
18:27
В ЦБ оценили санкции США, касающиеся государственного долга
В Банке России прокомментировали санкции США, касающиеся государственного долга. Соответствующий комментарий опубликован на сайте регулятора.
18:22
На юго-востоке Москвы произошёл пожар
В пресс-службе столичного ГУ МЧС России сообщили, что в административном здании на Южнопортовой улице на юго-востоке Москвы произошёл пожар.
18:22
Власти Кубани оценили ситуацию с пандемией в регионе
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев оценил ситуацию с пандемией в регионе.
18:21
В Москве рассказали о программе Дней исторического и культурного наследия
Дни исторического и культурного наследия начнутся в Москве 18 апреля.
18:21
В Совфеде прокомментировали решение США ввести новые санкции против России
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал подписание американским президентом Джо Байденом указа о введении санкций в отношении России.
18:20
Раймонд Паулс поздравил Аллу Пугачёву с днём рождения
Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс поздравил российскую певицу Аллу Пугачёву с днём рождения.
18:18
Власти Кубани прокомментировали ситуацию с курортным сезоном
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал ситуацию с курортным сезоном.
18:17
В Подмосковье прошёл этап конкурса «Страж порядка» в рамках АрМИ-2021
В Московской области прошёл этап конкурса «Страж порядка» в рамках АрМИ-2021.
18:16
В Подмосковье прокомментировали ситуацию с ДТП в регионе
Доля дорожных аварий в Московской области снизилась на 17% за год. Об этом начальник УГИБДД по региону Виктор Кузнецов сообщил на заседании Мособлдумы.
18:16
В Краснодаре пройдёт фестиваль немецкой культуры
В Краснодаре с 16 по 25 апреля состоится Pop-Up-фестиваль немецкой культуры и немецкого языка.
18:16
Слуцкая: американцы не могут с нами бороться лишь двумя спортсменами
Двукратная призёрка Олимпийских игр Ирина Слуцкая поделилась мнением о выступлении российских фигуристов в короткой программе на командном чемпионате мира 2021 года в Японии.
18:14
Циклон принесёт в Приморье похолодание и штормовой ветер
В пятницу, 16 апреля, к территории Приморского края подойдёт циклон, который принесёт с собой похолодание, осадки и ветер до 25 м/с.
18:12
В Сочинском нацпарке зацвёл редчайший краснокнижный цветок
Сотрудники Сочинского нацпарка сообщили о цветении в лесах редчайшего краснокнижного цветка — кандыка кавказского.
18:10
На Кубани рассказали о планах по созданию 34 особо охраняемых природных территорий
В Краснодарском крае планируют создать ещё 34 особо охраняемые природные территории (ООПТ), заявил вице-губернатор Сергей Болдин на совещании с главами муниципалитетов.
18:10
У московского офиса Turkish Airlines выстроилась очередь
Около сотни человек выстроились в очередь у офиса Turkish Airlines в Москве, чтобы обменять билеты в Турцию после ограничения авиасообщения, передаёт РИА Новости.
18:07
В Хакасии прокомментировали ситуацию с COVID-19
За сутки в Хакасии зарегистрировали 18 случаев COVID-19. Выздоровели 15 человек.
18:07
В Подмосковье прокомментировали ситуацию с бывшими военными городками
Ещё 84 объекта недвижимости бывших военных городков Подмосковья передали из федеральной собственности в областную с начала года. Это старые солдатские клубы, казармы, общежития и не только.
18:07
Сербия первой в Европе начала производить вакцину «Спутник V»
Сербский министр Ненад Попович заявил, что Сербия стала первой страной в Европе, которая начала производство российской вакцины «Спутник V» на своей территории.
18:07
Футболисты барнаульского «Динамо» отстранены за ставки на матчи РПЛ
Пять футболистов барнаульского «Динамо» наказаны за участие в футбольном тотализаторе и азартных играх.
18:05
Эксперт прокомментировал возможный рост цен на кондитерские изделия в России
Руководитель бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения общественной организации «Опора России» Алексей Петропольский отметил, что цена на кондитерские изделия во многом зависит от цены на сахар.
18:05
На Балтфлоте рассказали о подготовке к параду Победы
На Балтийском флоте продолжают подготовку к параду Победы.
18:04
Подмосковную продукцию из пластика представили на выставке в Китае
Подмосковье представило свою продукцию на выставке пластика и каучука в Китае — крупнейшей в Азиатском регионе.
18:01
В ТОФ рассказали о ходе вакцинации от коронавируса среди военнослужащих
Военнослужащие Тихоокеанского флота продолжают проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции.
18:01
В Татарстане разработали уникальный зонд для взятия проб на коронавирус
Росздравнадзор зарегистрировал первый отечественный медицинский зонд для забора проб на коронавирус, разработанный в Татарстане.
18:01
Надаль победил Димитрова и вышел в четвертьфинал турнира ATP в Монте-Карло
Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над Григором Димитровым из Болгарии в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Монте-Карло.
17:57
В Москве оценили темпы выдачи льготной ипотеки
В Москве оценили темпы выдачи льготных ипотечных кредитов. В марте на покупку жилья в столице выдано таких ссуд на 35,4 млрд рублей.
17:57
Синоптики пообещали заморозки в Ленобласти
По прогнозам синоптиков, в Ленинградской области в ночь на пятницу, 16 апреля, ожидаются заморозки до -6 °С.
17:56
В Москве планируют построить ещё восемь физкультурно-оздоровительных комплексов
По итогам I квартала 2021 года в ходе земельно-имущественных торгов Москва реализовала восемь земельных участков под строительство некапитальных физкультурно-оздоровительных комплексов общей площадью более 46,6 тыс. кв. м.
17:56
Захарова прокомментировала намерение Японии сбросить воду с «Фукусимы»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала намерение Японии осуществить сброс воды с АЭС «Фукусима-1» в океан.
17:50
Эксперт оценил ситуацию на рынке труда
Доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС кандидат экономических наук Артём Голубев оценил ситуацию на рынке труда.
17:45
МИД России: США ставят под сомнение целесообразность применения доллара
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что недавние действия США ставят под сомнение целесообразность применения доллара и подконтрольных Западу платёжных систем.
17:45
Эксперт по туризму прокомментировал ситуацию с сезоном 2021 года
Руководитель Союза национальных и международных туристских информационных организаций «Сонато» Александр Горохов прокомментировал ситуацию с сезоном 2021 года.
17:44
В Минфине России прокомментировали новые санкции США
В Минфине России прокомментировали введение США новых санкций.
17:43
В Удмуртии за сутки выявлено 68 случаев коронавируса
За сутки в Удмуртии выявили 68 случаев COVID-19, заявили в региональном оперштабе.
17:42
Кардиохирург прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19
Кардиохирург, академик РАН, профессор Ренат Акчурин прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.
17:42
Немков сделал вес перед боем с Дэвисом на Bellator 257
Российский боец смешанных единоборств (MMA), действующий чемпион Bellator в полутяжёлой весовой категории Вадим Немков сделал вес перед боем с претендентом на пояс американцем Филом Дэвисом.
17:38
Володин прокомментировал новые санкции США против России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале прокомментировал новые санкции США против России.
17:31
В Ростовской области оценили ситуацию с COVID-19
В Ростовской области выявили 240 случаев COVID-19 за сутки.