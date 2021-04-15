NYT: новые американские санкции призваны оказать ощутимое влияние на экономику России

Белый дом сообщил о введении новых санкций против России за якобы имевшие место вмешательство Кремля в американские выборы и хакерские атаки, пишет The New York Times. Как отмечает издание, антироссийские санкции призваны оказать значительное влияние на российскую экономику.

Президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против России в ответ на якобы имевшие место вмешательство Кремля в американские выборы и хакерские атаки на правительственные учреждения и частные компании, сообщает The New York Times со ссылкой на завление Белого дома.

В Министерстве финансов уточнили, что санкции были введены против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с распространением дезинформации и вмешательством в выборы. Также США приняли решение выслать десять сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне.

Более того, в соответствии с указом Байдена Управление по контролю за иностранными активами Минфина запретило американским финансовым институтам приобретать на первичном рынке номинированные в рублях и иных валютах облигации, выпущенные Банком России, Фондом национального благосостояния или Министерством финансов России после 14 июня 2021 года.



Как отмечает издание, санкции были введены в ответ на хакерскую атаку на компьютерную компанию SolarWinds, тайные предложения Россией вознаграждений за убийства американских военных в Афганистане и многолетние усилия Кремля по вмешательству в американские президентские выборы.

Новые меры призваны прежде всего оказать значительное влияние на российскую экономику. Как пишет The New York Times, прежние американские санкции против России были более узкими и в основном затрагивали отдельных лиц.