L'Express: Россия стала одним из лидеров мирового сельского хозяйства
Эмбарго на европейскую продовольственную продукцию и политика Кремля дали толчок развитию местного производства, которое активно модернизируется. Как пишет L'Express, поворотным моментом стал 2014 год, когда в ответ на принятые финансовые и политические санкции ЕС и США Владимир Путин ввёл жёсткий запрет на импорт продовольственной продукции из Европы. Фрукты, овощи, молочные продукты, мясо, крупы — всё это внезапно пропало с полок российских магазинов. Этот шаг был призван не только стать ударом по европейским сельхозпроизводителям, которые оказались лишёнными значимого рынка, он придал импульс местному производству.
«С самого начала ответные санкции рассматривались как инструмент геополитической борьбы и шанс для российских производителей. Они должны были занять освободившееся место на рынке, что и произошло», — рассказывает торговый представитель России во Франции Михаил Макаров.
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