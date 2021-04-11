Times: рекордные заморозки грозят катастрофой французским виноделам

Владельцы виноградников во Франции ожидают существенного падения урожая в этом году. Причиной бедствия стали невиданное понижение температуры, которое затронуло многие регионы страны, сообщает The Times.

Владельцы виноградников во Франции предсказывают катастрофически низкий урожай. Рекордные весенние заморозки привели к уничтожению виноградных лоз по всей стране, пишет The Times.

По словам издания, от невиданного снижения температуры также пострадали вишня, абрикосы и другие фрукты. Всё это вынудило французское правительство объявить о «сельскохозяйственном бедствии», открыв возможность для некоторых фермеров получить государственные субсидии.

Национальный совет виноделия заявил, что морозы, охватившие Францию на этой неделе, были «одними из самых серьёзных за последние десятилетия». Глава организации Жан-Мари Барильер считает, что ещё слишком рано давать финансовую оценку ущерба, но заранее можно сказать одно: урожай текущего года будет «очень небольшим».

Между тем французский винный сектор уже пошатнулся от совокупного воздействия пандемии, брексита и пошлин, введённых Дональдом Трампом. Эти ограничения привели к падению экспорта алкогольного напитка в США, но в прошлом месяце были отменены президентом Байденом, напоминает TheTimes.

Власти опасаются, что многие из 85 тыс. французских виноделов, которые уже испытывают финансовые трудности, могут уйти из бизнеса после рекордных заморозков. По прогнозам председателя совета виноделов Бургундии Франсуа Лабе, урожай этого года будет как минимум на 50% ниже, чем обычно.

«На этот раз волна холода поразила всех, — отмечает управляющая престижным виноградником Hospices de Beaune в Бургундии Людивин Гриво. — Чувствуется, что люди подавлены. Некоторые говорят, что им надоело делать вино».

Ещё один винодел из Бургундии Кристиан Бельвиль утверждает, что почки растений «стали коричневыми, как у табака». «Раньше мы говорили, что у нас заморозки бывают раз в 30 лет. А теперь за один год трижды. Это ужасно», — добавляет он.

Совет виноделия Бордо заявил, что снижение температуры окажет «серьёзное негативное воздействие». «Этот мороз уничтожил значительную часть работы виноделов в период, который и без того отличается экономическими и психологическими трудностями», — считают в организации.

Винодельческий совет Кот-дю-Рон прогнозирует «наименьший урожай за последние 40 лет». Согласно предположениям организации, до 90% винограда, вероятно, так и не вырастет.

«Ситуация действительно катастрофическая и в то же время беспрецедентная», — полагает председатель совета виноделов известного района Кот-Роти в долине Роны Микаэль Жерен. По словам бизнесмена, ни его отец, ни дедушка не могут вспомнить ничего подобного.

«Сельскохозяйственное бедствие» наступила после того, как в обычно тёплых французских регионах столбики термометров опустились до небывалых значений. Например, до -4,2 °С в Прад-ле-Лез и до -2,7 °С в Авиньоне. В апреле город Ним впервые на памяти местных жителей столкнулся с морозами, обращает внимание The Times.

Похолодание вынудило фермеров разводить костры посреди виноградников, чтобы не допустить их гибели. Эта инициатива не только дала весьма ограниченный результат, но и вызвала жалобы со стороны местных жителей.

«Здесь воняет топливом. Горло горит. На наших машинах оседает пыль. Моему сыну-астматику прошлой ночью пришлось принимать вентолин. Это не просто неудобство. Это ужасная история», — посетовал житель Бордо Филипп Кандийяк.

Жан-Франсуа Гальо, председатель винодельческого совета региона Сент-Эмильон, попытался объяснить поведение разжигающих костры фермеров. «Это правда, что местные жители возмущены, но мы пытаемся спасти наши шкуры», — заявил он.