Обозреватель: Зеленский заявил о готовности Украины стать гарантом продовольственной безопасности мира

В интервью СМИ Катара Владимир Зеленский заявил, что Украина готова выступить гарантом мировой продовольственной безопасности. Как пишет «Обозреватель», украинский президент добавил, что его страна уже сейчас может внедрять необходимые процедуры сертификации, в том числе о соответствии требованиям халяль.
Владимир Зеленский заявил, что Украина готова выступить гарантом мировой продовольственной безопасности. Как передаёт «Обозреватель», об этом украинский президент рассказал в интервью катарским СМИ.
«Украина является мощным поставщиком продукции металлургической промышленности. Также мы — надёжный поставщик продукции аграрного сектора и пищевой промышленности. Наша страна готова выступить гарантом мировой продовольственной безопасности. Украинские экспортёры имеют возможность уже сейчас внедрять необходимые процедуры сертификации, прежде всего речь идёт о соответствии требованиям халяль», — сказал Зеленский.
Также он добавил, что Украина заинтересована в расширении авиасообщения с Катаром. Это, по его словам, поможет создать надлежащие условия для развития сотрудничества в туристической сфере.
«Надеюсь, в этом году, несмотря на COVID-19, нам удастся провести второе заседание Совместной межправительственной украинско-катарской комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству», — отметил Зеленский.
Он добавил, что отправился в Катар для переговоров с руководством страны для дальнейшего партнёрства. Зеленский проведёт переговоры с эмиром Катара, премьер-министром и министром внутренних дел.
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