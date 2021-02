Не всякая пчела долетит до Британии — Guardian о бизнесмене, который рискует потерять 15 миллионов пчёл после брексита

После окончания «переходного периода» в Великобританию разрешено ввозить только пчелиных маток — и это уже оборачивается проблемами для тех, чей бизнес связан с сельским хозяйством, пишет The Guarian. Например, бизнесмен Патрик Мёрфет каждый год импортирует колонии пчёл из Италии, где климат теплее. Но теперь выясняется, что около 15 млн пчёл, которых по его заказу должны доставить весной, могут быть уничтожены — и даже решение ввозить их транзитом через Северную Ирландию не даёт никаких гарантий, отмечается в статье.

Управляющий директор компании Bee Equipment Патрик Мёрфет каждый год импортирует большое количество пчёл от заводчиков из Италии, где климат более тёплый. По словам бизнесмена, он занимается этим уже более 20 лет, однако в этом году неожиданно столкнулся с серьёзными проблемами, пишет The Guardian.

Дело в том, что из-за брексита правила ввоза в страну изменились. И новые законы, вступившие в силу после выхода Великобритании из системы единого рынка, фактически ввели запрет на импорт большого количества пчёл. Согласно этим правилам, после окончания «переходного периода» в Великобританию можно ввозить только пчелиных маток, а не целые колонии пчёл, поясняется в статье.



В попытке обойти запрет и не выходить за рамки новых законов Мёрфет решил организовать импорт транзитом через Северную Ирландию. По его словам, в настоящее время из правил чётко следует, что пчёлы из Северной Ирландии могут легально завозиться на территорию Великобритании. Но похоже, что британские чиновники смотрят на это иначе, подчёркивается в статье.



Как рассказал Мёрфет, его предупредили, что заказанная им партия из 15 млн пчёл, которая должна прибыть из Италии через Северную Ирландию в апреле, может быть конфискована и уничтожена, если он попытается ввезти их в Великобританию. По словам бизнесмена, все его запросы о причинах запрета остались без ответа. Он получил лишь одно письмо, в котором содержалось предупреждение о том, что «незаконный импорт будет отправлен обратно или уничтожен», а против импортёра будет возбуждено уголовное дело, пишет The Guardian.



На протяжении десятилетий пчёл импортировали в Великобританию для пополнения поголовья, чтобы поддержать эту индустрию и обеспечить достаточное количество опылителей для сельского хозяйства. Однако новый запрет может поставить всё это под угрозу, предупреждает Мёрфет. «Это чудовищно глупая ситуация для страны, которая должна стоять на собственных ногах и экспортировать по всему миру», — заявил он в интервью The Guardian.



По словам британского бизнесмена, он уже заплатил залог в размере около £20 тыс. для гарантии поставок в апреле — и может потерять в сумме около £100 тыс. только на издержках, если так и не сможет ввезти в страну этот ценный груз. Он также напомнил, что Великобритания является одной из тех стран, где наблюдается постоянное сокращение пчелиных семей. А меньшее количество пчёл автоматически будет означать недостаток опыления, как результат — сокращение урожаев и больше импорта, отмечается в статье.



Департамент окружающей среды, продовольствия и сельских районов Великобритании (Defra) сообщил в ответ на запрос The Guardian, что знает об этой проблеме и пытается найти решение. По словам представителя этого департамента, они постараются как можно скорее предоставить все необходимые рекомендации для импортёров пчел и пчеловодов. В тот же время он подчеркнул, что именно импортёр несёт полную ответственность за обеспечение того, чтобы все товары, направленные из Северной Ирландии, соответствовали всем необходимым требованиям в рамках действующих законов и правил таможенного регулирования, говорится в статье.