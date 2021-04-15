Санкции против суверенного долга и высылка дипломатов: Bloomberg рассказал о возможных антироссийских шагах Вашингтона

Администрация президента США Джо Байдена собирается ввести новые санкции против России в ответ на предполагаемые попытки сорвать выборы в США и взлом компании SolarWinds, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники. Как отмечает агентство, новые меры включают высылку дипломатов из США, а также санкции против новых выпусков суверенного долга и ряда правительственных чиновников.

Администрация президента США Джо Байдена собирается предпринять определённые шаги против российских физических и юридических лиц в качестве ответа на ряд предполагаемых злонамеренных действий, включая взлом компании SolarWinds и попытки сорвать выборы в США, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

В рамках этих шагов, о которых официально может быть объявлено уже в четверг, США планируют ввести санкции против примерно десяти российских физических лиц, в число которых входят чиновники правительства и сотрудники разведслужб, а также около 20 организаций.

Кроме того, по словам одного источника, администрация Байдена, по всей видимости, запретит финансовым учреждениям США принимать участие в торгах новыми выпусками государственных долговых обязательств, эмитентами которых являются ЦБ России, Министерство финансов или же Фонд национального благосостояния. При этом США намерены выслать из страны до 10 российских чиновников и дипломатов.

Предполагается, что санкции вступят в силу спустя несколько дней после того, как Джо Байден предупредил своего российского коллегу Владимира Путина о том, что США намерены отстаивать свои интересы. Росту напряжённости также способствует наращивание Россией военной группировки у границ Украины, что заставило НАТО, США и ЕС призвать Москву к деэскалации.

Вместе с тем, в разговоре с Путиным Байден предложил провести двусторонний саммит, чтобы Москва и Вашингтон могли обсудить насущные вопросы. Российский рубль крайне благоприятно отреагировал на эту новость, учитывая, что инвесторы рассчитывают на то, что саммит может как снизить риск новых санкций, так и привести к нормализации обстановки.

Решение о введении новых санкций было принято после того, как в первый же день своего президентства Байден дал указ провести обзор действий России в четырёх областях, которые включают в себя вмешательство в выборы 2020 года, сообщения о том, что Москва назначала награды за головы американских военнослужащих в Афганистане, кибератаку на SolarWinds и отравление Алексея Навального. Сама же Россия неоднократно отвергала обвинения как во вмешательстве в выборы, так и в причастности к организации каких бы то ни было покушений.