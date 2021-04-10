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Times: в конгрессе США представили масштабный план борьбы с растущим влиянием КНР в мире

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В конгрессе США представили редкую двухпартийную законодательную инициативу, цель которой — противодействовать растущему влиянию Китая в мире, пишет The Times. Согласно этому законопроекту, в рамках противостояния с Пекином Вашингтон будет поддерживать Тайвань, укреплять военное присутствие в Тихом океане и бороться с кражей интеллектуальной собственности.
Times: в конгрессе США представили масштабный план борьбы с растущим влиянием КНР в мире
Reuters

Американские сенаторы обнародовали широкомасштабные планы по противодействию Китаю с помощью укрепления американского военного присутствия в Тихом океане и борьбы с кражей интеллектуальной собственности, а также посредством более активной поддержки Тайваня, пишет The Times.

Проект закона о стратегической конкуренции 2021 года — это, как отмечается в статье, редкая двухпартийная инициатива, призванная противодействовать растущему глобальному влиянию Китая. Она отражает более жёсткое отношение к Пекину со стороны демократов и республиканцев в американском конгрессе.

В 280-страничном проекте содержится призыв к Пентагону укреплять военные связи с союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе перед лицом военной модернизации и экспансии Китая.

Документ призывает к расширению партнёрства с Тайванем, поскольку Китай считает этот остров своим. США, как отмечается в статье, уже поддерживают Тайбэй, хотя официально это не признают.

В законопроекте говорится, что Тайвань «жизненно важен» для стратегических интересов США и что не должно быть никаких ограничений на взаимодействие американских официальных лиц с их тайваньскими коллегами. Это, как поясняет издание, означает снятие введённых при администрации Трампа ограничений на официальные контакты с Тайванем.

Документ также позволит ввести дополнительные санкции в отношении китайских официальных лиц в связи с нарушением прав уйгуров — мусульманского меньшинства в провинции Синьцзянь.

Что касается экономики, законопроект требует от госсекретаря США ежегодно выпускать список китайских государственных компаний, получающих выгоду от кражи интеллектуальной собственности, которая наносит ущерб американским фирмам.

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Times Великобритания Европа
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