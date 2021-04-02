Euronews: россияне не пострадали при крушении пассажирского поезда на Тайване

В результате крупнейшей за последние десятилетия железнодорожной аварии на Тайване погибло более 40 человек, россиян среди них нет. По предварительной информации, поезд столкнулся с автомобилем, который упал со склона на пути, и сошёл с рельсов при прохождении туннеля. Наибольшее число погибших и пострадавших оказалось в последних вагонах, которые ударялись о стены и затем застряли в туннеле, передаёт Euronews.
По предварительным данным, переданным с Тайваня, причиной аварии поезда Taroko Express стало столкновение с автомобилем технических служб, который был плохо припаркован и мог соскользнуть со склона на железнодорожные пути. По информации спасателей, свыше 40 пассажиров погибли, а несколько десятков получили ранения разной степени тяжести.
В состав поезда входили восемь вагонов. Экспресс шёл из северного города Синьбэй в юго-восточный уезд острова Тайдун. В общей сложности в поезде находились приблизительно 350 человек.
Уже установлено, что второй и третий вагоны сошли с рельсов, а последующие получили сильные повреждения от многочисленных ударов о стены внутри туннеля. Больше всего пострадавших оказалось в последних вагонах, застрявших в этом туннеле.
Россиян среди погибших и пострадавших при крушении поезда на Тайване нет.
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