1+1: после крушения поезда на Украине пассажиры ждали помощи 4 часа

На Украине восстановили движение на заблокированном участке железной дороги под Запорожьем, где накануне сошёл с рельсов скоростной пассажирский поезд «Интерсити». Как передаёт «1+1», добраться до места крушения можно было только на спецтехнике, поскольку из-за дождей окрестные поля превратились в непроходимую грязь. Пассажирам пришлось ждать резервного состава, который прибыл на место аварии лишь через четыре часа.

Движение на заблокированном участке железной дороги под Запорожьем, где накануне сошёл с рельсов скоростной пассажирский поезд «Интерсити», восстановили. Авария привела вчера к задержке семи поездов. Пассажиров аварийного «Интерсити» пришлось с места аварии вывозить резервным поездом, поскольку подъехать на место крушения автомобилям или автобусам было невозможно. Яков Носков с места железнодорожной аварии.

ЯКОВ НОСКОВ, корреспондент: С окраины села Славгород до места немногим более нескольких километров. Сегодня там должна работать специальная комиссия для установления всех причин аварии. Добраться до места катастрофы можно только по полям, которые из-за дождей превратились в непроходимую грязь. Из-за этого накануне до путей не смогли доехать даже медики скорой помощи, которых вызвали одному из пассажиров, которому внезапно стало плохо.

МУЖЧИНА: Мы встали, дальше не едем. Вы издеваетесь, да? Ну, ладно, хорошо.

Добраться до места крушения можно было только на спецтехнике. Поезд сошёл с рельсов в обед, в 50 километрах от конечной остановки в Запорожье. Всего пострадали шесть из девяти вагонов.

ГОЛОС: Рельс сзади нет, тупо сорвало, вырвало в кучу. Поезд лежит практически. Жесть.

МУЖЧИНА: Кому-то по башке прилетело, всё начало падать. У нас ещё нормально, а следующий третий вагон — там, где кафешка, она вся летала, кофе, всё это.

Спасатели говорят, что это чудо, поскольку серьёзных травм пассажиры не получили. После катастрофы железнодорожники обещали как можно быстрее доставить людей в Запорожье, но на деле пассажирам пришлось ждать несколько часов. Часть из них всё-таки смогла вызвать такси до Славгорода. Некоторые рассказали, что опоздали на самолёт.

ЖЕНЩИНА: Случилось — мы и не помним, а вот что помощи никакой — это да.

МУЖЧИНА: Сказали, что вот-вот должен подъехать транспорт, уже выехал, но стоим где-то минут 40, кто-то приехал за своими родными и близкими на своём транспорте, но здесь, конечно, нереально заезжать.

Лишь через четыре часа на место катастрофы подошёл локомотив с несколькими вагонами. Около полусотни пассажиров, которые остались на месте, наконец смогли попасть в Запорожье. В «Укрзализнице» говорят, что не смогли подать транспорт раньше, поскольку были оборваны провода.

АЛЕКСАНДР ПЕРЦОВСКИЙ, руководитель пассажирского направления «Укрзализницы»: Почему заняло определённое время, чтобы их пересадить, — был повреждён контактный провод, нужно было пригнать специальный вагон из Запорожья и тепловозом привезти на место аварии для того, чтобы безопасно пересадить людей.

До вечера на путях работала специальная комиссия. В её состав, кроме железнодорожников, также вошли спасатели и правоохранители.

Яков Носков, Андрей Хуповка, из Славгорода, ТСН, «1+1».

Дата выхода в эфир 30 марта 2021 года.