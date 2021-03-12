France 2: спустя 10 лет после аварии на Фукусиме жители не спешат возвращать в свои города

Прошло десять лет после землетрясения и цунами у берегов Японии, которые привели к аварии на атомной станции Фукусима-1, передаёт France 2. Этот район по-прежнему остаётся радиоактивной зоной, куда не торопятся возвращаться жители: несмотря на 15-метровую стену на побережье, они опасаются повторения катастрофы.
На части побережья Японии высится бетонная стена 430 км. От взгляда вниз кружится голова. Этот щит для защиты от цунами насчитывает 15 м в высоту — теперь в префектуре Фукусима, путешествуете ли вы пешком, на машине или на велосипеде, море часто остаётся невидимым.
Барьер нужен, чтобы попытаться избежать повторения этого. 11 марта 2011 года огромная, гигантская волна накрыла тихоокеанское побережье Японии. Погибло 18 500 человек. К природному катаклизму добавилась одна из самых серьёзных ядерных аварий в истории: взорвался один из реакторов атомной станции Фукусима-1. На этих изображениях со спутника город Исиномаки до катастрофы — а здесь то, как он до сих пор выглядит.
Эта женщина отказывается возвращаться и жить в одном из городов, спрятанных за стеной. Только половина населения согласилась вернуться: они считают, что эта стена их не защитит.
КУМИКО МОТОДА, жительница префектуры Фукусима:Эта стена хотя бы задержит тела жертв в случае нового цунами. Это поможет их семьям.
Другая женщина впервые вернулась в свой город — зону, где по-прежнему никто не живёт из-за слишком высокого радиоактивного фона. Её муж умер от рака три года назад. Однако, согласно опубликованному сегодня докладу ООН, радиоактивное излучение не имело никаких негативных последствий для здоровья.
Всё это время 4 тыс. рабочих по-прежнему работают на станции: им необходимо расчистить 800 тонн крайне радиоактивных обломков. Это займёт ещё десятки лет.
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