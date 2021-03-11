Asahi Shimbun вспомнила, как Россия не оставила Японию в беде после аварии на на «Фукусиме»

После аварии на АЭС «Фукусима» чрезвычайно щедрую помощь Японии, столкнувшейся с нехваткой электроэнергии, оказал российский как государственный, так и частный сектор. Как пишет Asahi Shimbun, страны и в будущем должны развивать сотрудничество в области энергетики, в том числе поставок сжиженного газа, и то, что Японская национальная корпорация по нефти, газу и металлам участвует в российском арктическом проекте, является хорошим сигналом.

Накануне десятой годовщины аварии на АЭС «Фукусима» нельзя забывать о том, что в те трудные дни различные страны протянули Японии руку помощи. Как пишет Asahi Shimbun, в частности, чрезвычайно щедрую помощь Японии оказал российский как государственный, так и частный сектор.

«Можно бесконечно говорить о проблемах российской государственной системы, однако Россия — это страна, которая при возникновении кризисной ситуации предпринимает решительные действия, и инициатором при этом выступает власть. Кроме того, россияне — это добродушные люди, которые не оставляют ближнего в беде», — пишет автор атериала.

Когда 11 марта 2011 года в Японии произошла трагедия, российские власти, а также общественные организации предоставили различную помощь, благодаря чему особенности России проявились в хорошей форме. В тот период Россия и Япония практически не обменивались визитами глав государств, да и в целом российско-японские отношения находились на очень низком уровне. Поэтому, пишет автор, Владимир Путин в отношении Японии, оказавшейся в кризисе, разыграл энергетическую карту.

После аварии 11 марта Япония столкнулась с нехваткой электроэнергии из-за остановки АЭС. После землетрясения было необходимо провести техосмотр атомных электростанций, поэтому к маю 2012 года они все были выведены из эксплуатации. Россия отреагировала на японский кризис весьма оперативно. Сразу же после землетрясения Владимир Путин приказал чиновникам и «Газпрому» расширить поставки энергоресурсов в Японию.

Он заявил, что Россия готова предоставить Японии 4 млн тонн СПГ за 100 дней, и потребовал от «Газпрома» срочно связаться с японской стороной, чтобы уточнить, есть ли такая необходимость. СПГ, заготовленный для Европы, должны были перенаправить в Японию, а взамен расширить поставки газа в ЕС по трубопроводу.

«Авторитаризм, безусловно, несёт серьёзные негативные последствия, однако, наверное, во всём мире только Путин может принять настолько оперативное решение во время чрезвычайной ситуации. Я был впечатлён», — пишет автор статьи.

Он отмечает, что Японии тогда был нужен СПГ, а Россия, которая только дебютировала на рынке сжиженного газа, хотела обеспечить стабильное направление экспорта. В результате после 11 марта между Японией и Россией установились взаимозависимые отношения.

Автор также считает, что страны могли бы углубить отношения и продвигать свои национальные интересы вокруг СПГ, и хорошей новостью является то, что Японская национальная корпорация по нефти, газу и металлам участвует в российском арктическом проекте, однако данное начинание за Полярным кругом будет зависеть от многих факторов, включая погоду и геополитику, поэтому неизвестно, сколько СПГ на самом деле получит Страна восходящего солнца.