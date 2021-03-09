Deutschlandfunk: спустя 10 лет Япония всё ещё ощущает последствия аварии на Фукусиме

После аварии на АЭС «Фукусима» прошло уже 10 лет, но она по-прежнему оказывает влияние на окружающую среду и японское общество, пишет Deutschlandfunk. В регионе продолжается сбор радиоактивного мусора: часть префектуры по-прежнему считается непригодной для проживания. Более того, значительная часть местных жителей не желает возвращаться назад, начав новую жизнь на других местах.

Цунами, захлестнувшее берега Японии 11 марта 2011 года, спровоцировало оплавление активной зоны и ряд взрывов на АЭС «Фукусима», пишет Deutschlandfunk. Более 150 тыс. местных жителей были вынуждены эвакуироваться: для починки реактора потребовались месяцы. Как отмечает издание, катастрофа оказала большое влияние на окружающую среду и на общество.

Какие уроки были извлечены из случившегося? «Авария на «Фукусиме» показала, что природные катаклизмы, статистически случающиеся раз в десять тысяч лет, могут произойти на следующей неделе. Землетрясение 2011 года было крайне маловероятным событием. Таким, на которое надзорные органы почти не обращают внимания», — приводит издание слова Уильяма Мэгвуда, генерального директора ядерного агентства ОЭСР.

По словам Мэгвуда, этот урок был выучен. Ряд стран, включая Японию, установил на АЭС новое оборудование, способное предусмотреть развитие практически любого сценария. В Японии даже установили защиту от вулканических извержений. Как отмечает Deutschlandfunk, дополнительные системы безопасности могли бы полностью предотвратить аварию на «Фукусиме». Однако всё и так могло пройти не столь катастрофично, если бы обслуживавшая АЭС компания Tepco и надзорный орган NISA не проигнорировали бы очевидную опасность. Эксперт по безопасности реакторов Михаэль Макуа отмечает, что ещё до катастрофы в Японии существовали исследования о том, что защита АЭС от цунами слишком слаба. Бывший в 2011 году министром экономики Японии Банри Каэда признал, что подобные катаклизмы не были приняты в расчёт. «Мы были убеждены в том, что наши АЭС безопасны. Наши эксперты также поверили в этот миф», — приводит издание слова Каэды.

Как пишет Deutschlandfunk, радионуклиды быстрого распада уже исчезли из региона, как и часть радионуклидов медленного распада. Очистительные мероприятия в основном фокусируются на очистке местности от цезия-137. До сей поры в регионе собирают целые горы пластиковых пакетов, набитых радиоактивными элементами. Отмечается, что затем их отвозят в специально оборудованный для этого лагерь, а вот что происходит с этим мусором потом, до конца неизвестно.

42 тыс. местных жителей до сих пор не разрешают вернуться в префектуру: остальные не хотят этого делать, пишет издание. По словам сотрудника МАГАТЭ Питера Джонстона, спустя 10 лет после аварии японцы уже не ждут, что все эвакуированные вернутся назад в Фукусиму. Многие переселенцы уже начали новую жизнь на других местах. С течением времени вернуться назад будет ещё труднее, отмечает Джонстона.

Между тем, в 2021 году лишь пятая часть изначальной зоны отчуждения по-прежнему считается непригодной для проживания, пишет Deutschlandfunk. Площадь, сравнимая с протяжённостью города Мюнхена. Эти места будто бы выпали из времени, пишет издание: в заброшенных домах и садах теперь живут кабаны, обезьяны и дикие собаки. При этом на самой станции идут работы: повреждённые реакторы необходимо обезопасить и отремонтировать.

Каждая предыдущая авария на АЭС — Три-Майл Айленд, Чернобыль — давала свои уроки, но не была способна предотвратить последующую, пишет Deutschlandfunk. Пока полного отказа от атомной энергии не предвидится. «Это событие, которое может иметь огромные последствия. Поэтому сейчас мы должны рассматривать и разрабатывать варианты противоборства. Необходимо всерьёз воспринимать эту ответственность», — приводит издание слова сотрудника комиссии по вопросам защиты от радиации Вольфганга Вайсса.