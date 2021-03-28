France 2: никаких «плавучих многоэтажек» — COVID-19 решил судьбу круизных лайнеров в Венеции

Пандемия коронавируса ознаменовала новую эпоху для Венеции: исчезли вызывающие возмущение местных жителей гигантские круизные лайнеры, которые портили виды, провоцировали аварии и вызывали подтопление фундаментов у зданий. Теперь власти города просят правительство выделить бюджет на переосмысление туризма в знаменитом «городе на воде» и постройку нового порта за пределами Венецианской лагуны, передаёт France 2.

Картина, которую Венеция больше не хочет видеть: эти круизные лайнеры — плавучие многоэтажки, пронзающие город, проходящие вдоль набережных площади Сан-Марко и угрожающие домам к большому неудовольствию жителей, которые постоянно устраивали демонстрации.

ЖИТЕЛЬНИЦА ВЕНЕЦИИ: Они не совместимы с нашей экосистемой, не совместимы с жизнью горожан. Они опасны и очень сильно загрязняют (город. — ИноТВ).

На ум приходит множество несчастных случаев. В июне 2019 года неуправляемый лайнер вместимость 92 тыс. тонн врезался в набережную, при этом четыре человека получили ранения. В том же году другой теплоход прошёл вблизи террас в квартале Кастелло. Дома накрыло волной, а перила унесло в водой.

Площадь Сан-Марко является самым низко расположенным местом в Венеции — всего несколько сантиметров над уровнем моря. Фундаменты зданий регулярно оказывались в уязвимом положении. Вот уже год как коронавирус заставил круизные лайнеры исчезнуть, центр Венеции получил устойчивость, и все поняли, что пришла новая эпоха.

СИМОНЕ ВЕНТУРИНЕ, помощник мэра по туризму и экономическому развитию: Теперь мы видим, как чрезмерный туризм причинял вред Венеции. Нужно переосмыслить этот род деятельности, и нам для этого понадобится помощь государства.

Бюджетные средства пойдут на то, чтобы возместить €285 млн, которые потратили купившие билет на лайнеры в 2019 году. Существуют проект по строительству через несколько лет нового порта за пределами Венецианской лагуны, чтобы сочетать экономическое развитие и защиту этого места, равных которому в мире нет.