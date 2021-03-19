Insider: не распознал «мигалки» — автопилот Tesla врезался в полицейскую машину в Мичигане

По данным полиции американского штата Мичиган, автомобиль Tesla, ехавший в режиме автопилот, ночью врезался в патрульную машину, припаркованную у обочины с включённым проблесковым маячком. Пострадавших нет, водителю выписали штраф. Это уже второй инцидент с подобными автомобилями за последнее время, пишет Insider.

В США в штате Мичиган автомобиль Tesla Model Y на автопилоте врезался в полицейскую машину, которая стояла у обочины с включённым проблесковым маячком. Об этом рассказали сами местные органы правопорядка в своём Twitter в среду 17 марта, сообщает Insider.

— MSP First District (@MSPFirstDist) March 17, 2021

Полиция первого округа штата Мичиган: «Столкновение с патрульной машиной: 17 марта в 1:12 ночи сотрудники дорожной полицейской службы из Лансинга расследовали инцидент со сбитым машиной оленем на трассе I-96 близ Уэйверли роад в округе Итон. Пока патрульный автомобиль стоял с включённым проблесковым маячком, в него врезалась Tesla на автопилоте».

По словам полиции, в ходе столкновения никто не пострадал. 22-летнему водителю Tesla выписали штрафы за то, что не уступил путь автомобилю правоохранительных органов на службе, и за нахождение за рулём при недействительных правах.

Как отмечает издание, на момент публикации статьи компания Tesla на запрос о комментарии не ответила.

Insider напоминает, что это уже второе столкновение в Мичигане с участием подобного автомобиля за последнее время. Ранее СМИ, ссылаясь на полицию Детройта, писали о том, как седан Tesla, проезжая перекрёсток, врезался в грузовую фуру. Водитель и пассажир Tesla были госпитализированы. Пока полиции не удалось установить, ехал ли автомобиль в режиме Autopilot или использовал «программное обеспечение полного автоматического управления».

Автопилот разработки Tesla позволяет машине тормозить, ускоряться и править рулём автоматически, объясняет издание. Также производитель предлагает пакет полностью автоматического управления за дополнительные $10 тыс., благодаря которому машина сама должна парковаться, переходить на другую полосу и идентифицировать знаки остановки и индикаторы светофоров. Как предупреждает Insider, ни автопилот, ни пакет полного автоматического управления не делают машину «полностью беспилотной». По меньшей мере уже три водителя Tesla погибли, используя режим Autopilot.

В феврале Национальный совет по транспортной безопасности призвал к более чётким правилам дорожного движения для автомобилей с элементами автоматического управления и обратил внимание, что Tesla тестирует свои системы «при ограниченном надзоре и ограниченных требованиях в отчётности».