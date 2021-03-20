CNN: тайваньские власти призвали сограждан не становиться «Лососями» ради бесплатных суши

После того как тайваньская сеть ресторанов Sushiro представила новую акцию, обещающую бесплатные суши всем, у кого в имени есть иероглифы, обозначающие слово «лосось», более сотни человек поспешили официально поменять свои данные, сообщает CNN. Правда, по местным законам, изменить имя можно всего три раза, поэтому власти призвали сограждан хорошенько подумать, ведь некоторые рискуют навсегда остаться с «рыбными» позывными.

Суши — любимое блюдо для многих людей по всему миру. Но, как выяснилось, жители Тайваня готовы приложить особенные усилия, чтобы заполучить любимую еду бесплатно, пишет CNN.

В понедельник 15 марта тайваньская сеть ресторанов Sushiro анонсировала новую рекламную акцию. По её условиям, компания пообещала предоставить бесплатно суши всем, в чьём имени есть иероглифы 鮭 (gui) и 魚 (yu), которые в сочетании образуют слово «лосось», один из самых популярных ингредиентов для приготовления указанного блюда. Человеку с таким именем в документах и максимум пяти гостям, пришедшим вместе с ним, полагалась бесплатная трапеза. Также компания заявила, что тем, у кого в имени будет лишь один иероглиф из двух, будут предоставляться скидки.

Как сообщили местные СМИ, порядка сотни людей отправились официально менять своё имя, пока сроки акции, проводившейся до четверга 18 марта, не истекли. Как рассказал один из обладателей нового «рыбного» имени, он планирует вернуть своё прежнее, после того как получит бесплатные суши.

По словам CNN, загвоздка заключается в том, что, по местным законам, тайваньцы могут изменить своё имя всего три раза. А значит, какие-то любители суши рискуют навсегда остаться «Лососями». Из-за этого в среду 17 марта Министерство внутренних дел даже сделало отдельное заявление и призвало сограждан как следует подумать, прежде чем менять имя ради выгодного предложения.

Так, чиновникам удалось переубедить одного из желающих, однако другой настоял на внесении «рыбных» иероглифов в свои документы, даже несмотря на то, что ранее один раз уже менял имя.