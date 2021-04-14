Welt: американские санкции России не страшны — она давно научилась их обходить

Вашингтон всеми силами пытается воспрепятствовать завершению строительства «Северного потока — 2» и грозит России ужесточением санкций. Однако Москву это мало пугает: она давно уже научилась всевозможным уловкам, позволяющим ей обходить штрафные меры со стороны США. Более того, в этом России помогает и Германия, пишет немецкая газета Die Welt.

США грозят России ужесточением санкций в случае, если строительство газопровода «Северный поток — 2» будет продолжаться. Однако это мало пугает Россию, пишет немецкая газета Die Welt. По замечанию издания, Москва давно нашла способы обходить существующие санкции. Кроме того, с этим ей помогает Германия.

Госсекретарь США Энтони Блинкен не устаёт повторять то, о чём твердят высокопоставленные представители Вашингтона на протяжении более чем десятилетия. На встрече с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в Брюсселе две недели назад Блинкен подчеркнул, что США не приемлют газопровод «Северный поток — 2». В разговоре с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом Блинкен сказал, что американский президент Джо Байден считает «Северный поток — 2» «плохой идеей», — плохой для Европы и для США.

В недавнем интервью с телеканалом CNN госсекретарь США пояснил, что американская позиция однозначна: тесные германо-американские отношения с одной стороны и основополагающее непринятие «Северного потока — 2» — с другой. Недвусмысленно выразился и официальный представитель американского посольства в Берлине Джозеф Джордано-Шольц: Белый дом, по его словам, «решительно настроен использовать все доступные рычаги для того, чтобы воспрепятствовать завершению «Северного потока — 2».

По версии Die Welt, более чем ясно: США всеми силами хотят помешать проекту стоимостью порядка $11 млрд, который многие критики газопровода от Киева до Брюсселя называют геополитическим проектом России. «Северный поток — 2», проходящий по дну Балтийского моря и завершённый на 95%, сделает транзит газа через Украину ненужным, подчёркивает немецкая газета.

Как утверждает автор статьи, ослабление Киева входит в число интересов Москвы, по меньшей мере с 2004 года, когда страна с помощью «оранжевой революции» заявила о своём прозападном курсе. Сейчас это доказывает «российское развёртывание войск на украинской границе», пишет Die Welt. В Берлине этот шаг Москвы до сих пор критиковали сдержанно. «С точки зрения Германии, бряцание оружием со стороны России, со всей очевидностью, не имеет никакого влияния на будущее «Северного потока — 2», — подчёркивает издание.

На первый взгляд, достаточно одного последнего, маленького усилия, чтобы спорный проект был завершён — если бы не американские санкции, которые уже вынудили швейцарскую компанию Allseas и её высокотехнологичные суда-трубоукладчики выйти из проекта. По данным американских СМИ, правительство Байдена готовит очередной виток санкций. Его содержание пока остаётся неизвестным. Целью этих новых санкций может быть компания Nord Stream 2 AG, то есть официальный заказчик работ по прокладке газопровода.

Однако по меньшей мере действовавшие до сих пор экстерриториальные санкции американцев, вызывавшие критику в Германии и, не в последнюю очередь, у Ангелы Меркель, могут оказаться дырявыми в большей степени, чем предполагалось изначально, отмечает издание. Несмотря на активные старания таких критиков «Северного потока — 2», как Польша, строительство газопровода продолжается. Недавно Варшава отозвала регистрацию у двух судов снабжения, приписанных к порту Гданьска и ходивших под польским флагом. Ранее они участвовали в строительстве газопровода, сообщается в статье.

Однако специализированное судно «Академик Черский», которое Россия хочет использовать для завершения прокладки газопровода, похоже, неуязвимо для нападок на «Северный поток — 2», пишет Die Welt. Уже скоро год, как судно курсирует между немецкими портами и российским Калининградом. В декабре немецкое ведомство, управляющее водным сообщением и судоходством, сообщало, что судно-трубоукладчик готово приступить к работе.

Судно было переоснащено, по-видимому, с помощью европейской техники, — несмотря на санкции, подчёркивает немецкая газета. По информации издания, до сих пор не привлекавшие к себе внимания российские фирмы поставщиков получили из Нидерландов и Италии оборудование для строительства газопровода общей стоимостью около $10 млн, после чего реэкспортировали его владельцу «Академика Черского» в Германию.

Кроме того, как утверждает издание, такие поставщики, как Nuova Patavium srl из северо-итальянского региона Венето, получали такие заказы, которые вообще-то должны были навлечь на себя санкции США, но были разбиты на отдельные поставки, каждая на сумму не выше $1 млн. Таким образом, они не привлекали к себе внимание американских властей, поясняет издание.

«Благодаря таким трюкам строительство «Северного потока — 2» беспрепятственно продолжается и прибегает к длинному ряду манипуляций, которые должны сбить американские ведомства с пути», — продолжает Die Welt. Так, «Академик Черский» по бумагам с прошлого года больше не имеет прямой связи с «Газпромом», а принадлежит непонятному фонду управления инфраструктурой в Самарской области, причём ранее этот фонд окольными путями входил в собственность российского энергетического концерна, уверяет немецкая газета. Сейчас уже невозможно доказать, что фонд контролируется «Газпромом», его истинные владельцы неизвестны.

Ранее российские СМИ сообщали, что трубоукладчик «Фортуна» завершил половину недостающего участка газопровода в датских водах. До конца мая этот отрезок должен быть полностью готов — частично с использованием «Академика Черского». В понедельник судно прибыло к месту укладки труб.

Для премьер-министра Мекленбурга — Передней Померании Мануэлы Швезиг и её спорного Фонда защиты климата и окружающей среды это хорошая новость, пишет Die Welt. В значительной мере финансируемая «Газпромом» организация, которую критики называют «фейковым фондом», должна финансировать проекты по климату и окружающей среде в научной и исследовательской среде, но также в школах и детских садах. Одновременно с этим в цели фонда входит завершение строительства газопровода «Северный поток — 2». По словам главы фонда и бывшего премьер-министра Мекленбурга — Передней Померании Эрвина Зеллеринга, это «временная побочная цель» фонда.

Как отмечает Die Welt, это побочная цель с далекоидущими геополитическими последствиями, потому что фонд должен быть, как открыто заявлял Зеллеринг, своего рода страховым полисом для «Газпрома». Если переговоры между правительством Германии, Еврокомиссией и администрацией Джо Байдена потерпят крах, фонд готов помочь.

Российский государственный энергетический концерн «Газпром», по меньшей мере, не делает свои уловки достоянием общественности, пишет немецкая газета. При этом для земельного правительства в Германии, по-видимому, не составляет проблемы открыто заявить о возможной помощи для обхода санкций.

Впрочем, эта помощь может и не понадобиться, продолжает издание. В скором времени «Академик Черский» возьмётся за работу, и тогда строительство выйдет на финишную прямую — последние 120 км в датских водах, самый кропотливый участок пути «Северного потока — 2». После этого завершение газопровода будет делом нескольких месяцев, уверен журналист немецкой газеты Die Welt. По словам председателя Совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова, газопровод будет завершён ещё в этом году. «Жалко потерянного времени, но так получилось», — прокомментировал ситуацию Зубков на пресс-конференции.