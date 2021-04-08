Польский журналист: «Северный поток — 2» затрагивает безопасность Европы, поэтому НАТО не должно оставаться в стороне

Для Североатлантического альянса настало самое время подключиться к переговорам о будущем практически завершённого газопровода «Северный поток — 2», считает главный редактор Biznes Alert Войцех Якубик. В статье для портала он рассказывает, что предугадать действия российской дипломатии очень сложно. Поэтому когда польско-датский газопровод Baltic Pipe окажется на пересечении с «Северным потоком — 2» можно будет ожидать острой реакции со стороны Москвы.

Вместе с ростом уровня напряжённости на границе Украины и России обвинения со стороны Москвы в плане участившихся инцидентов с частями НАТО, в том числе Польши, в районе строительства газопровода «Северный поток — 2» приобретают новое значение, пишет на портале Biznes Alert польский журналист и одновременно его главный редактор Войчех Якубик. В статье он обращает внимание на то, что именно эти претензии могут поставить под угрозу будущее польско-датского газопровода Baltic Pipe на этапе его пересечения с газопроводом «Северный поток — 2».

«НАТО необходимо заняться этой темой, ведь именно альянс стоит на страже маршрутов поставок, более того, это серьёзный аргумент о введении моратория на строительство противоречивой трубы Путина», — объясняет он.

Передвижение российских войск на границе с Украиной вызывает беспокойство Запада, украинцы категорически отказываются встречаться на территории Белоруссии, объясняя это тем, что она находится под влиянием России. Франция и Германия проводят консультации на тему газопровода «Северный поток — 2», строительство которого уже подходит к концу. МИД России настоятельно рекомендует третьим странам не предпринимать каких-либо мер с целью остановки строительства газопровода, который должен быть готов к концу этого года, рассказывает он.

Журналист также в связи с данной ситуацией предлагает взглянуть на предупреждения России в отношении «Северного потока — 2» в более широком контексте. «Если Запад будет решительно действовать, чтобы помешать президенту Владимиру Путину предпринять новые враждебные шаги в отношении Украины, то российский лидер может использовать инструменты гибридной войны для защиты своих интересов», — предупреждает он.

При этом он обращает внимание на то, что нерешительность Соединённых Штатов вовсе не означает автоматическую бездейственность ЕС. Госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон недавно заявил, что он проводит консультации с Берлином о возможном консенсусе по «Северному потоку — 2». «Как сказал год тому назад президент Эммануэль Макрон, у нас имеются опасения по поводу этого проекта, который ставит нас в зависимость от России», — пояснил он. «Вначале наши мнения расходились, иногда так случается в Европе. Однако мы прилагаем всевозможные усилия для того, чтобы прийти к консенсусу», — добавил политик.

Правда, пока что официальная позиция Берлина не изменилась. Протесты экологов также не увенчались успехом. Американцы рассматривают возможность расширения санкционного пакета в отношении «Северного потока — 2», но госсекретарь США Энтони Блинкен уже дал понять, что судьба газопровода в конечном итоге будет зависеть от строителей. Возможно, Франция убедит Германию продемонстрировать стратегическую автономию по отношению к США — то есть предложить некую альтернативу, которая позволит, несмотря на сопротивление американцев, завершить строительство газопровода «Северный поток — 2» и одновременно защитить позицию Украины.

«Однако если Россию загонят в угол и она будет вынуждена остановить строительство в водах Балтийского моря, то очевидно, что с учётом исторического опыта она может снова перевернуть стол дипломатических переговоров, прибегнув к обострению ситуации путём провокаций в отношении Baltic Pipe, который окажется на пересечении с «Северным потоком — 2», — рассуждает Якубик.

Главный редактор считает, что сложно предугадать действия российского флота и российской дипломатии на этом направлении. Он объясняет, что теоретически этот сценарий маловероятен, потому что он противоречит интересам «Северного потока — 2», более того, россияне активно призывают к соблюдению международного права, гарантирующего безопасное строительство «Северного потока — 2», как и пересечение Baltic Pipe с ним, объясняя это техническими, а не политическими предпосылками. «Тем не менее Кремль неоднократно действовал в ущерб собственным компаниям, ставя интересы внешней политики и безопасности выше. Лучшим примером этого является агрессия против Украины в 2014 году, которая привела к исключению «Газпрома» с местного рынка в ноябре 2015 года», — напоминает журналист.

Следовательно, всё указывает на то, что проект «Северный поток —2» по-прежнему представляет собой проблему в области внешней политики и политики безопасности. Самое время НАТО серьёзно обсудить эту тему и защитить свой восточный фланг, включая проект Baltic Pipe.

Несмотря на неодобрение Германии, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже призвал союзников к обсуждению темы газопровода «Северный поток — 2». «Этот формат, помимо формата ЕС, кажется наиболее подходящим для выработки единой позиции западных стран по «Северному потоку — 2» и новому обострению ситуации на границе России с Украиной. Эти темы нельзя рассматривать отдельно. Блок НАТО должен действовать сообща во имя защиты интересов союзников, включая безопасность маршрутов поставок сырья, таких как проект Baltic Pipe. Если строительство этого газопровода начнётся, как и планировалось, в середине 2021 года, то пересечение с «Северным потоком — 2» произойдёт летом или осенью, и оно может оказаться под угрозой из-за возможных враждебных действий Путина», — резюмирует главный редактор Biznes Alert Войчех Якубик.