Politico: США назначат спецпосланника, чтобы помешать «Северному потоку — 2»

Американское правительство ведёт переговоры о том, чтобы назначить спецпосланника по газопроводу «Северный поток — 2», сообщает Politico. Вероятно, в его компетенцию будут входить переговоры с европейскими странами, чтобы те отказались от проекта. В качестве кандидата на новый пост называют Амоса Хоштейна, но он пока не дал своего согласия.

Белый дом собирается назначить специального посланника, который займётся переговорами, чтобы помешать строительству «Северного потока — 2», пишет Politico. Эту задачу хотят поручить Амосу Хоштейну, который прежде при президенте Обаме был спецпосланником и координатором по международным энергетическим делам, но он пока ещё не принял предложение. Кроме того, он входил в состав наблюдательного совета украинского «Нафтогаза».

Как отмечает автор статьи, решение о таком назначении говорит о новом фокусе в стратегии американской администрации. Прежде такую задачу поручали экспертам по делам Европы в Совете национальной безопасности и в Госдепартаменте. Но теперь решили уделить вопросу газопровода особое внимание.

Это также ответ на кампанию давления со стороны парламентариев, которые неоднократно призывали власти ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода, «пока не слишком поздно». При этом «Северный поток — 2» готов примерно на 96%.

Как стало известно автору статьи, во время недавней личной встречи сенатор Тед Круз пытался убедить Викторию Нуланд из Госдепа, что необходимо назначить спецпосланика по газопроводу. И похоже, что его усилия возымели действие. Тем более кандидатура самого Амоса Хоштейна придётся по нраву сенаторам-демократам.

Впрочем, другой источник издания сообщил, что администрация Байдена и без того занималась уже этим вопросом. Так, Министерство юстиции дало разрешение на применение двух пакетов санкций против строителей «Северного потока — 2».

Впрочем, некоторые эксперты опасаются, что назначение спецпосланика, наоборот, будет контрпродуктивным шагом. Якобы из-за этого введение санкций застопорится, а Россия и Германия подумают, что США готовы к некому примирению.

Пока неясно, в чём конкретно будут заключаться полномочия и задача спецпосланника. В целом, он путём переговоров попытается выяснить, как можно помешать строительству газопровода, при этом не навлечь на Штаты гнев Германии — главного союзника в Европе. А в дальнейшем, возможно, он займётся более широким кругом вопросов, связанных с энергетикой. Эксперты отмечают, что Штаты сейчас находятся «между молотом и наковальней» — между стремлением помешать газопроводу и укрепить отношения с Германией.

Как сообщили источники Politico, Германия уже спустила на тормозах несколько вероятных предложений США, включая торговые соглашения и инвестиции в зелёную энергетику.