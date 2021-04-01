Le Figaro: «Северный поток — 2» не «Мистраль» — продать не получится

В своё время Франции пришлось отказаться от сделки по продаже России военных кораблей типа «Мистраль» под давлением мирового сообщества. Но тогда никто от этого особенно не пострадал. Теперь же, по мнению журналистки Le Figaro, похожая ситуация сложилась с «Северным потоком — 2», отказаться от которого вынуждают Германию.

Европа готовилась к тому, чтобы провести четыре года с «сонным Джо», а в итоге Байден показал себя уверенным и настойчивым президентом, так что логичнее назвать его «Снайпер Джо», пишет автор статьи в Le Figaro.

Но больше всего от первых решений Байдена пострадала Германия, которая и Трампа меньше всех любила, отмечает автор. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен выдвинул ультиматум компаниям, которые занимаются строительством «Северного потока — 2», чтобы те «незамедлительно» отказались от участия в проекте под угрозой санкций. Он лично высказал министру иностранных дел Германии, что считает этот проект геополитическим, и будто его цель — разделить Европу и ослабить европейскую энергетическую безопасность.

Американцы и жители стран Восточной Европы считают «Северный поток — 2» экономическим и политическим инструментом, с помощью которого можно манипулировать европейскими странами и подрывать трансатлантические отношения, пишет автор статьи. По прибытии в Белый дом Байден обнаружил у себя на столе документы о якобы российских кибератаках. «После многих лет услужливости Трампа Путину он хочет держать Россию на отдалении».

В своё время Франции под давлением международного сообщества пришлось отменить продажу «Мистралей» России. Журналистка задаётся вопросом, не придётся ли так же поступить Германии с почти оконченным газопроводом. При этом отношения России с Европой и США переживают самый худший этап со времён окончания холодной войны.

«Главная задача Владимира Путина — стабильность режима. А газ — это и есть экономическая основа режима. Так что цель Кремля — продавать его как можно больше и сделать всё, чтобы оставаться главным поставщиком. Россия воздействует на слабые звенья в Европе, чтобы увеличить свои продажи газа», — приводит автор статьи мнение французского политолога Татьяны Кастуевой-Жан.

Для России газ — это ещё и геополитический вопрос. После революции на Украине Россия вводит новые тарифы на газ для Европы, добавляя к экономическим критериям цен политические. По словам автора статьи, чем меньше страны подчиняются России, тем больше платят.

А с 2000-х годов Европа приобретает для России особую важность, поскольку спрос на газ там только растёт высокими темпами. И самые крупные клиенты, такие как Германия, участвуют и в проектах по диверсификации трубопроводов и других транспортных путей. Тем более у тех, кто работал в Восточной Германии до объединения, особые связи с Москвой, отмечает автор статьи.

Но дело не только в политике. Российский газ всегда имел особое значение для энергобезопасности Германии. Плюс у Германии есть и геополитические мотивы. «В Берлине считают, что Россия — опасная страна и структуры её госаппарата представляют угрозу. Немецкие руководители хотят помочь модернизировать Россию, чтобы избежать её развала, который стал бы синонимом хаоса. Грубо говоря, пусть лучше будет Путин и его коррумпированные элиты, чем анархия», — приводит автор статьи мнение французского эксперта Марка-Антуана Эйль-Маззега. Так что Германия всегда выступает за диалог и сближение с Москвой.

По выражению этого же эксперта, «Северный поток — 2» стал в своё время «ходом ва-банк» для России. В момент запуска этого проекта в 2014 году на Украине царил хаос, и Путину казалось, что никто не будет против того, чтобы обойти её стороной. Но ситуацию изменило появление сжиженного газа, благодаря которому США стали страной-экспортёром. При этом Кремль не прилагал никаких усилий, чтобы создать вокруг «Северного потока — 2» дружественную атмосферу. Наоборот, он всё это время вёл геополитическую борьбу против Запада.

Никто не мог предсказать приход американцев, их помощь в модернизации энергетического сектора Украины и санкции против «Северного потока — 2», пишет автор статьи. И на данный момент проект приостановлен. Его возобновление зависит от улучшения отношений между Россией и Западом, но никто пока не видит таких перспектив.

Возможно, сложившаяся ситуация и заставит Ангелу Меркель отказаться от этого проекта, тем более впереди выборы. Но в отличие от «Мистралей», от потери которых Россия не очень-то пострадала, «Северный поток — 2» не сможет найти себе нового покупателя, пишет Le Figaro.