wPolityce: немцы больше не будут строить «Северный поток — 2» под польским флагом

Польские власти обнаружили, что два судна немецкого владельца под польским флагом принимают активное участие в строительстве российско-немецкого газопровода «Северный поток — 2», сообщает Wpolityce. Поэтому ввиду ситуации крайней необходимости и государственной безопасности власти снимают их с учёта, чтобы Польша не имела никакого отношения к этим двум единицам, которые угрожают её экономическим интересам.

Два судна, принадлежащих немецкому судовладельцу, но плавающих под польским флагом принимали участие в строительстве «Северного потока — 2». С сегодняшнего дня они будут рассматриваться в качестве единиц, подпадающих под санкции в отношении строительства «Северного потока—2», сообщил Польскому агентству печати замминистра инфраструктуры Польши Гжегож Витковский.

Wpolityce рассказывает, что замминистра считает это дело весьма сложным, потому что владелец судов зарегистрирован в Польше и внесён в Национальный судебный реестр. Следовательно, судна были без каких-либо проблем зарегистрированы в Морской палате в польском городе Гданьске.

Директор Морского управления в Гдыне Веслав Пётшковский вчера заявил, что ввиду ситуации крайней необходимости и государственной безопасности документы по безопасности для судов Krebs geo и Krebs отныне больше недействительны. «Если МИД Польши проведёт соответствующие процедуры, у Морской палаты не должно возникнуть проблем со снятием с учёта этих единиц», — пояснил он.





«Мы проанализировали все документы, которые нам предоставили службы, связанные с безопасностью нашей страны. Мы приняли решение начать процедуру снятия их с учета под польским флагом с целью того, чтобы Польша не имела никакого отношения к этим двум единицам», — отрезал Витковский.

Замминистра отчётливо пояснил, что ни одно из судов, плавающих под польским флагом, не может наносить ущерб экономическим интересам польского государства. «Нас не интересует, что они перевозят, что они делают, до тех пор пока это не угрожает экономическим интересам нашей страны. Эти два судна в последнее время активизировали свою работу над проектом «Северный поток—2»,. С пятницы они уже не должны появляться на наших водах. В противном случае мы оставляем за собой право остановить их с целью осуществления проверки», — предупредил он.