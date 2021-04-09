DN: санкции по «Северному потоку — 2» могут рассорить США с Германией

Германия — ключевой союзник США в Европе, и санкции по «Северному потоку — 2» могут их рассорить, пишет обозреватель Defense News. Тем более что вопреки расхожему мнению, влияние, которое Россия способна оказывать на Европу с помощью поставок газа, не растёт, а, наоборот, сокращается.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с министром иностранных дел Германии заявил, что Вашингтон намерен вводить санкции против всех компаний, которые будут заниматься строительством газопровода «Северный поток — 2», пишет в Defense News бывший сотрудник Национального совета по разведке США Юджин Румер.

По его словам, этот газопровод стал серьёзным препятствием для развития отношений между США и Германией. Возможно, администрация и хотела бы ввести санкции только против российских компаний, но конгрессмены явно потребуют максимальных мер.

Автор статьи называет ситуацию с «Северным потоком» последним примером того, как в Вашингтоне санкции заменяют политику в отношении России. Он отмечает, что США всё пытаются заставить Россию изменить поведение, но это практически не имеет никакого эффекта. При этом в отношении санкций соглашаются во мнениях обе американские партии, что бывает редко. Так что такое единодушие способствует продолжению намеченной политики вне зависимости от незамедлительного действия санкций или их вероятных долгосрочных последствий.

Один из главных аргументов против строительства «Северного потока — 2» заключается в том, что он позволит России укрепиться в поставках энергоресурсов в Европу. На самом же деле на долю России сегодня приходится 45% импорта газа в Европу, тогда как в 1990 году это было 75%.

Что же до нефти, то доля России составляет почти 30%. Но никто не говорит, что Россия оказывает влияние на Европу через торговлю нефтью. По словам автора, причина проста: цена на нефть определяется на бирже и Россия её не контролирует.

Но благодаря европейским реформам, инвестициям и расширению географии поставщиков влияние России на Европу сократилось, а цена на газ стала более привлекательной. Учитывая стремление Европы к зелёной энергетике, вес России в европейских делах будет и дальше сокращаться. При этом Россия уже вложила в трубопровод $11 млрд, так что она его не бросит.

Автор статьи напоминает, что после 2014 года в адрес России было введено немало санкций, но они не заставили её отказаться от своей политики. Наоборот, она стала лишь смелее. При этом прежде, со времён распада СССР, США призывали американские компании вести сотрудничество с Россией, инвестировать в российскую энергетику и бизнес.

Ирония санкций за «Северный поток — 2» в том, что Германия — ключевой союзник США, без неё не было бы и прежних антироссийских санкций. И угрозы наказать Германию звучат ещё более странно, учитывая то, что сами Штаты покупают нефть у России. В 2020 году эти объёмы достигали более полумиллиона баррелей в день.

Байден обещал, что восстановит отношения с европейскими союзниками, которые сильно пострадали во время правления Трампа. И возможно, что санкции из-за «Северного потока — 2» не станут раной для главного союзника США в Европе, но явно нанесут ему оскорбление. Выходом из тупика автор статьи в Defense News называет переговоры напрямую с Берлином.