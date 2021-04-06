Die Welt: не только тявкать, но и кусать — депутат Европарламента дал совет немцам, как вести себя с русским медведем

Германия продолжает удерживать «политический шпагат» между Западом и Востоком, вместо того чтобы жёстче выступать против России, пишет на страницах Die Welt депутат Европарламента от Нидерландов Питер ван Дален. Берлин боится испортить торговлю, но активная политика по защите прав человека всегда чего-то стоит, так что немецким политикам нужно с этим смириться и начать не только тявкать на русского медведя, но и кусать его, призывает автор статьи.

Немецкая геополитика оставалась неизменной со времён канцлера Отто фон Бисмарка, пишет на страницах Die Welt депутат Европарламента от Нидерландов Питер ван Дален. Из-за своего географического положения и соображений безопасности Германия всегда старалась удерживать «политический шпагат» между Западом и Востоком. При этом конфликты были не только с восточными, но и с западными партнёрами, особенно с Францией. Кайзер Вильгельм II и лидер нацистской партии Адольф Гитлер попытались отойти от этой традиции и расширить жизненное пространство для немцев, но, к счастью, им это не удалось. Теперь же Берлину не остаётся ничего другого, кроме как следовать заветам Бисмарка. Но с недавних пор произошло одно серьёзное изменение, отмечает автор статьи.

Благодаря сотрудничеству в рамках НАТО и ЕС отношения с Западом и, в частности, Францией стали гармоничными, а это значит, что можно жёстче выступать против Востока, объясняет ван Дален. Но Германия продолжает заигрывать с Россией и Китаем, потому что это помогает торговать. И Берлин с такой неохотой идёт на конфликты, что в отношениях с Пекином и Москвой нет практически никакой напряжённости.

«При этом для всех очевиден тот факт, что путинский режим игнорирует права человека: политических противников арестовывают, отравляют и убивают. Судьи не беспристрастны, хотя должны быть таковыми. Инакомыслящим известно о существовании ФСБ и других служб, обеспечивающих в России «государственную безопасность», что, по сути, означает: Путин должен просидеть в седле как можно дольше», — пишет европейский политик.

Берлин, конечно же, наблюдает за всем этим без удовольствия. Канцлер Ангела Меркель и немецкий МИД постоянно делают какие-то заявления, осуждая действия российских властей. Иногда оказывают гуманитарную помощь, например, как в случае с российским блогером Алексеем Навальным. Но дальше этого немецкие власти не заходят. За словами не следуют санкции — или же принимаются очень мягкие штрафные меры, сетует ван Дален.

«Настало время правительству в Берлине изменить этот курс! На Западе возникла устойчивая гармония. Есть возможности для того, чтобы действовать жёстче против России на Востоке. Тамошнее правительство едва ли сможет прочитать по буквам словосочетание «права человека», не говоря уже о том, чтобы их соблюдать. Германия должна отказаться от «Северного потока — 2» и по примеру американского правительства Трампа и Байдена принять санкции против предприятий, задействованных в его строительстве.

Может получиться так, что поставки BMW и ThyssenKrupp в Россию сократятся. Но я бы попросил тех, кто видит в этом проблему, хорошенько поразмыслить. Ведь активная политика по защите прав человека всегда чего-то стоит! Германия должна не бояться принимать более жёсткие санкции против Путина и клуба богатых олигархов, его воздыхателей, которые кружат вокруг него, как спутники. Нужно не только тявкать на русского медведя, но и иногда его кусать. Это не убьёт медведя, но может заставить его изменить курс. И именно это необходимо. Я надеюсь, что за словами моих немецких друзей последуют действия!» — заключает депутат Европарламента от Нидерландов Питер ван Дален.