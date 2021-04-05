FAZ: противоречия с США подталкивают Россию и Китай к сотрудничеству

Россия и Китай укрепляют своё сотрудничество в политической сфере, пишет Frankfurter Allgemeine: мартовский визит главы российского МИД Сергея Лаврова в Китай завершился подписанием совместной декларации, призвавшей к созданию честного, демократичного многополярного мира. Как отмечает издание, дипломатическое сближение Москвы и Пекина не случайно произошло сразу после «обмена ударами» китайских и американских дипломатов на Аляске, а также обвинений Джо Байдена в адрес Владимира Путина и новых антироссийских санкций США.

С тех пор как правительство США призвало к международной поддержке своей политики в отношении Китая, Пекин также активно приступил к поиску сторонников, пишет Frankfurter Allgemeine. «Посмотрите на карту, и вы увидите, что у Китая есть друзья по всему миру», — приводит издание слова пресс-секретаря МИД КНР.

Как пишет издание, после первой с момента прихода к власти администрации Джо Байдена дипломатической встречи США и Китая Пекин начал «дипломатический марафон» для демонстрации своего глобального влияния. КНР подписала с Ираном соглашение о сотрудничестве на 25 лет, заключила договор о партнёрстве в области вакцин с ОАЭ, выразила солидарность с КНДР и, наконец, провела переговоры с Россией.

Frankfurter Allgemeine отмечает, что мартовский визит главы российского МИД Сергея Лаврова в Китай неслучайно пришёлся аккурат после напряжённого «обмена ударами» китайской и американской делегаций на Аляске. Для России встреча также состоялась вовремя — когда Джо Байден назвал Владимира Путина «убийцей» и ввёл санкции в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального. На этом фоне пришлось к месту совместное заявление, подписанное Лавровым и его китайским коллегой Ван И, в котором говорилось о неприемлемости «политизации» защиты прав человека и использовании её как повода вмешательства во внутренние дела других стран. Кроме того, западное «вмешательство» было осуждено в ещё одном пункте, гласящем, что ни одна страна «не может быть единственным стандартом демократии». Также Москва и Пекин призвали мировое сообщество к «созданию честного, демократического и рационального многополярного мира»: как отмечает издание, таким образом КНР и Россия выражают свои претензии на лидерство в рамках нового миропорядка.

«Нет желания толкать Россию в объятия Китая»: так Ангела Меркель и Хайко Маас оправдывали необходимость строительства «Северного потока — 2», напоминает Frankfurter Allgemeine. Однако Путин неоднократно демонстрировал, что в качестве естественного партнёра России видит не ФРГ, а именно Китай.

Как пишет издание, в политической сфере успех российско-китайских отношений бесспорен — когда речь идёт о том, чтобы выступить единым фронтом против решений западных стран. Примером может послужить единое мнение российской и китайской сторон в ходе голосований Совбеза ООН по самым разным вопросам — от Сирии до Мьянмы. Обе стороны также выражали взаимное доверие в вопросе вакцин, даже несмотря на то, что китайские производители до сих пор не предоставили детальные данные по своим препаратам. Кроме того, Россия и КНР укрепляют своё сотрудничество в космической сфере: в марте стало известно, что страны намерены совместно построить на Луне исследовательскую станцию.

При этом Пекин не намерен излишне сильно сближаться с Москвой, отмечает Frankfurter Allgemeine. Интересы сторон сталкиваются в таких регионах, как Центральная Азия и Арктика. Экономически Китай, как и Россия, тесно связан с западными странами. «В сложные времена обе страны смогут несколько сблизиться, однако не стоит забывать, что Россия также воспринимает подъём Китая как угрозу. И если они создадут альянс, то кто должен быть его лидером?» — приводит издание слова китайского политолога Чэна Ицзюня.