Fox News: выстроить стабильные и предсказуемые отношения — Байден предложил Путину встретиться лично

Джо Байден провёл телефонные переговоры с Владимиром Путиным, на которых обсуждался ряд глобальных и региональных вопросов. Кроме того, во время беседы американский президент предложил своему российскому коллеге провести встречу-саммит в «третьей стране», сообщает Fox News.

Джо Байден провёл телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Американский президент предложил своему российскому коллеге провести встречу в ближайшие месяцы, но не в России или США, сообщает Fox News.

«Президент Байден подтвердил свою цель выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил встречу-саммит в третьей стране в предстоящие месяцы для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются США и Россия», — говорится в официальном сообщении Белого дома.

По словам администрации Байдена, лидеры двух стран также обсудили намерение США и России продолжить «диалог о стратегической стабильности по ряду вопросов контроля над вооружениями и возникающих проблем безопасности». Ранее Москва и Вашингтон согласились продлить соглашение СНВ-III по 4-е февраля 2026 года, отмечает телеканал.

Во время разговора американский президент также выразил опасения относительно усиления российского военного присутствия в «оккупированном» Крыму* и на границе с Украиной. Он подчеркнул «непоколебимую приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности» этой страны и призвал Москву «разрядить напряжённость».

Байден также «недвусмысленно дал понять» Путину, что Вашингтон будет твердо отстаивать свои интересы в случае кибератак и вмешательства в выборы.

Звонок состоялся после обмена репликами между двумя лидерами в прошлом месяце. Во время своего интервью ABC News Президент США пообещал, что Путин «поплатится» за «российское вмешательство» в американские выборы 2020 года. Кроме того, Байден утвердительно ответил на вопрос ведущего, считает ли он Путина «убийцей», напоминает Fox News.

«Кто как обзывается, тот так и называется», — парировал Путин. После чего он предложил американскому президенту провести совместные дебаты, но только при условии, что они пройдут в прямом эфире.

Администрация Байдена отклонила приглашение на «идущую в прямом эфире» публичную беседу. Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в те выходные американский лидер был «очень занят», заключает Fox News.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).