Обозреватель La Presse: Россия требует от США минимального уважения, но и его не получает

«За 20 лет российский президент, бесспорно, показал себя одним из самых одарённых государственных лидеров на планете», — пишет обозреватель La Presse. По его словам, развал СССР мог «залить кровью вселенную», но прошёл мирно, и в благодарность за это Россия даже уважения от США не получает.

«В 78 лет люди не меняются», — начинает свою статью о Джо Байдене обозреватель La Presse canadienne Кристиан Дюфур. Поэтому у него вызывает большую обеспокоенность то факт, что некоторые возлагают на Байдена большие надежды.

Автор статьи отмечает, что в международной политике не принято говорить всю правду, поэтому во время интервью с Байденом идея была не в том, чтобы узнать, «убийца» Путин или нет, а в том, чтобы понять, можно ли так нападать на российского лидера.

«Если Байден не хочет больше иметь отношений с иностранными лидерами, которых можно попрекнуть за преступления, то Вашингтон рискует вскоре оказаться без своих посольств. И среди них посольство в Китае, где при Си Цзиньпине идёт геноцид уйгуров, который ни в какое сравнение не идёт с тем, в чём сейчас обвиняют российского царя», — пишет автор статьи.

«Как Байден сможет поддерживать отношения с тем, кого он назвал убийцей? Хоть Россия больше не обладает той мощью, как прежний СССР, она не превратилась и в маловажную державу, учитывая её ядерный арсенал, её кресло в Совете Безопасности ООН, её огромную территорию, энергоресурсы, которые нужны Европе, не говоря уже о её вакцине от Covid-19», — отмечает обозреватель.

Он напоминает, что «феномен Путина» сам по себе много значит: «за 20 лет российский президент, бесспорно, показал себя одним из самых одарённых государственных лидеров на планете». И несмотря на проблемы с репрессиями и коррупцией, Путин остаётся фактором, с которым американцам нужно считаться при решении разных международных проблем.

Украина по-прежнему просит у НАТО защиты от России. Автор статьи напоминает, что после развала СССР стоял вопрос даже о включении Украины в НАТО, и никто не считался с мнением России, которая тогда была «на полу». Но сегодня, несмотря на всю возможную критику, Путин пользуется признательностью россиян за возвращение Крыма — «символ восстановления чести их униженной родины». Автор статьи напоминает, что Крым долгое время был частью России и населён преимущественно русскими. «Однако требовать от американских чиновников, чтобы они интересовались историей других государств, — это слишком, к сожалению».

Штаты, которые автор статьи называет «огромным островом меж двух океанов», совершили немало ошибок за последние полвека: это и вмешательство в Ирак, и управление развалом СССР, которое могло «залить кровью вселенную», но прошло мирно. «И Россия требует лишь минимального уважения, которого США ей не дают», — возмущается автор статьи.

Он уверен, что главный враг для Америки сейчас — Китай, а не Путин, и Байдену нужно это понять. При этом Кристиан Дюфур утверждает, что главная проблема нынешних времён в том, что ни США, ни Китай не знают и не принимают во внимание всю остальную планету.

Что же до родной Канады, то автор статьи сетует, что она идёт на поводу у Штатов по всем вопросам, включая новые санкции против России. «Став карманной собачкой однажды, будешь карманной собачкой всегда», — делает вывод обозреватель La Presse canadienne.