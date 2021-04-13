Обозреватель Times: Европа боится новых конфликтов — и это на руку Кремлю

Современная Европа боится новых военных конфликтов больше, чем каких-то ограничений чужой свободы, и это играет на руку Кремлю в кризисной ситуации вокруг Украины, подчёркивает Эдвард Лукас в статье для The Times. По его мнению, предстоящий этим летом саммит НАТО в Брюсселе не обеспечит Киеву необходимую поддержку, а лишь наглядно продемонстрирует царящую в рядах союзников «неразбериху».

«Спустя шесть лет после вторжения на Украину Россия снова что-то замыслила, угрожая своему соседу и подрывая нашу общую безопасность», — пишет на страницах The Times Эдвард Лукас. По его сведениям, вблизи границ с Украиной сейчас «сосредоточилось рекордное подкрепление в 85 тысяч военнослужащих и несколько тысяч танков, грузовиков с ракетными установками, бронетранспортёров и дальнобойных орудий», и этот огромный российский военный арсенал вызывает беспокойство.



«Западным чиновникам Россия объясняет, что это всего лишь учения. Кремлёвская пиар-машина утверждает, что это ответ на украинскую агрессию. Но и то, и другое неверно», — предупреждает автор. По его мнению, Москва откровенно нарушила «правила уведомления и прозрачности в сфере контроля над вооружениями» и проигнорировала все запросы насчёт «характера, масштабов и продолжительности» подобных экстраординарных мер.



«Украина ни на кого не нападает и не планирует. Она хочет вернуть утраченные в 2014 году территории — но мощью примера, а не силой оружия», — подчёркивается в статье. Западные аналитики сейчас ломают голову насчёт истинных намерений России, и некоторые опасаются, что «военное запугивание» — это попытка «пустить под откос» реформы на Украине, которые «в последнее время набирают обороты», поясняет автор: «В частности, началось преследование прокремлёвских олигархов».



«Возможно, Россия рассчитывает, что Украина пойдёт на уступки насчёт Крыма», — предполагает автор. «Сегодня Россия заливает там бетон в огромных масштабах — и как полагают некоторые, возводит объекты для ядерного оружия», — говорится в статье. «Россия могла бы укрепить свою хватку, захватив канал на территории Украины, который раньше снабжал Крым водой», — предупреждает Лукас. Он также напоминает, что представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) недавно назвал водную блокаду Крыма «попыткой геноцида».



По мнению автора, более краткосрочная цель Москвы — это «разместить российские войска на линии соприкосновения между восточными сепаратистскими регионами и остальной частью Украины». В последнее время там активизировались боевые действия, несмотря на предыдущие договорённости о прекращении огня, в результате чего с начала года погибло уже 20 украинских солдат, подчёркивается в статье: «Россия также регулярно заявляет, что «фашистский» режим Украины готовит массовые убийства этнических русских (хотя это было бы очень странно, учитывая, что президент Украины Владимир Зеленский — еврей, а родной язык у него русский)».



«Чтобы оправдать дальнейшие военные шаги, Россия может изобрести провокацию со стороны Украины или заявить, что военного вмешательства потребовала чрезвычайная гуманитарная ситуация. Кремль вообще охотно выдумывает подобные сюжеты себе в оправдание», — пишет Лукас. В частности, недавно Россия объявила, что в результате удара украинского беспилотника погиб ребёнок. В нынешней ситуации Кремль вполне может заявить, что вводит контингент «миротворцев», и это вряд ли вызовет заметное возмущение за рубежом, предупреждает автор, хотя лично он предпочитает называть российских военных «мародёрами».



Однако Лукас всё же полагает, что полномасштабные боевые действия пока не являются неизбежным вариантом, поскольку «до начала стрельбы военная доктрина России предусматривает масштабные кибератаки, пропаганду, подрывную деятельность и другие вредоносные действия». По его мнению, недавняя демонстративная «переброска» российских сил к границам — это всего лишь «показуха», поскольку подготовка настоящей военной операции обычно происходит в условиях секретности.



Кроме того, Москва должна понимать, что новая война будет рискованной, подчёркивается в статье: «Украина будет сопротивляться. США поставили Украине современное вооружение (например, противотанковые ракеты Javelin) на условии, что они будут находиться вдали от линии фронта. Однако эти правила могут измениться. Великобритания уже тренирует украинских солдат. Мы можем их обучить новым трюкам», — предупреждает автор. По его мнению, Кремль вряд ли пойдёт сейчас на такой риск: «Российская публика жаждет славы, а не трупов».



Необходимо также учитывать, что в случае начала новой войны Россия вновь подтвердит давние опасения своих соседей о том, что она «никак не примирится с независимостью своих бывших колоний», говорится в статье: «При малейшей возможности она их дестабилизирует, захватывает их территорию и подрывает их суверенитет. Ещё одно доказательство этого лишит европейцев их самонадеянности».



«Однако больше всего на руку Кремлю играет то, что сегодняшняя Европа конфликтов боится больше, чем волнуется за свободу», — уверен автор. Совет национальной безопасности до сих пор ещё не обсуждал очередной кризис на Украине, а Франция и Германия «увильнули от вызова», предпочитая, по всей видимости, чтобы эта проблема решилась сама собой, подчёркивается в статье.



«Эммануэль Макрон и Ангела Меркель на прошлой неделе обсудили кризис с Владимиром Путиным — в обход украинцев. Это деморализующий сигнал для остальной Европы, и обнадёживающий — для Кремля: что в критический момент Берлин и Париж ставят собственные интересы выше общественных», — пишет Лукас.



В то время как американские политики, по его словам, наблюдают за происходящим «с тоской и злостью», поскольку Соединённые Штаты «не могут сделать для европейской безопасности больше самой Европы». Китай, со своей стороны, тоже внимательно следит за ситуацией и делает собственные выводы: если Запад сейчас подведёт Украину, тогда во сколько ему обойдётся Тайвань?



Американцы направили в Чёрное море два своих военных корабля — как «напоминание о решимости Байдена противостоять иностранным интригам России», говорится в статье. Команда Байдена также рассчитывает, что сможет осуществить «перезагрузку» НАТО, предложив Европе помощь против России в обмен на дипломатическую и экономическую поддержку американских усилий по сдерживанию Китая, поясняет автор. Однако предстоящий этим летом саммит НАТО в Брюсселе, по его мнению, лишь наглядно продемонстрирует царящую в рядах союзников «неразбериху».



«Украина снова призвала обеспечить ей чёткий путь к членству. Отказ НАТО подчеркнёт бесхребетность альянса, а согласие — подчеркнёт раскол», — прогнозирует Лукас. Он напоминает, что предыдущий американский президент Дональд Трамп был известен своей «нетерпимостью к европейским союзникам», и европейцам это не нравилось. «Но не исключено, что и Джо Байден вскоре начнёт разделять его точку зрения», — заключает автор.