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Yle: Финляндия предлагает организовать встречу президентов России и США

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Финляндия предложила организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на своей территории. Как пишет Yle, в канцелярии финского президента подтвердили, что Хельсинки сообщили Москве и Вашингтону о своей готовности провести данные переговоры.
Yle: Финляндия предлагает организовать встречу президентов России и США
Reuters

Финляндия предлагает организовать встречу президентов России и США на своей территории. Как пишет Yle, в канцелярии финского президента подтвердили, что Финляндия сообщила Москве и Вашингтону о своей готовности провести возможную встречу Владимира Путина и Джо Байдена. 

В Белом доме вчера сообщили, что Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил в ближайшие месяцы провести личную встречу в одной из третьих стран. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что встреча может состояться летом. 

Тем временем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал преждевременным обсуждение конкретных деталей возможной встречи Путина и Байдена. По его словам, предложение новое и оно будет изучаться. Также он добавил, что лидеры условились, что эта тема будет обсуждаться по дипломатическим каналам.
 
Как отмечает издание, глава МИД Финляндии Пекка Хаависто ещё в феврале во время визита в Санкт-Петербург заявлял о готовности Финляндии организовать встречу Путина и Байдена.
 
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источник
Yle Финляндия Европа
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