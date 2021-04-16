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EurActiv: Прага и Вена соревнуются за возможность проведения встречи Путина и Байдена

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Официальные лица в Праге и Вене предложили столицы в качестве возможного места встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, передаёт EurActiv. Как отмечает издание, оба города уже имеют опыт проведения успешных саммитов лидеров двух стран.
EurActiv: Прага и Вена соревнуются за возможность проведения встречи Путина и Байдена
Reuters

После предложения президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину провести личную встречу на нейтральной территории сразу несколько государств предложили свои услуги, пишет EurActiv.

В частности, провести у себя встречу на высшем уровне предложили Прага и Вена. Обе столицы уже имеют опыт проведения саммитов лидеров США и России.
 
В среду первый вице-премьер Чехии и с недавних пор исполняющий обязанности министра иностранных дел Ян Гамачек обратился к послам страны в Москве и Вашингтоне, чтобы те предложили Прагу в качестве места проведения саммита. Чешские официальные лица настаивают на хороших отношения как с США, так и с Россией.
 
В апреле 2010 года в чешской столице состоялась встреча бывшего главы Белого дома Барака Обамы с бывшим президентом России Дмитрием Медведевым. Как отмечает издание, встреча прошла успешно — стороны подписали договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
 
Тем временем министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что Вена всегда готова предоставить место для возможной встречи Путина и Байдена, в случае если стороны решат организовать саммит на австрийской территории.
 
Во время холодной войны Австрия, как и Финляндия, где в 2018 году прошла встреча Путина и бывшего американского лидера Дональда Трампа, считалась нейтральной страной. 18 июня 1979 года бывший генеральный секретарь ЦК КПСС и бывший президент США на встрече в Вене подписали Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений.
 
Как напоминает EurActiv, в ходе телефонного разговора с Путиным Байден «предложил рассмотреть возможность проведения личной встречи на высшем уровне в обозримом будущем». На следующий день в Кремле отметили, что говорить о возможной встрече Путина и Байдена в обозримом будущем пока преждевременно, однако добавили, что Москва изучит предложение.
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источник
EurActiv Великобритания Европа
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Австрия Владимир Путин Джо Байден Россия саммит США Чехия
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