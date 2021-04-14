Die Welt: для Путина Байден — орешек покрепче, чем Трамп

Предстоящая личная встреча российского президента Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом вряд ли пройдёт в приятельской атмосфере, пишет Die Welt. Это экс-глава Белого дома Дональд Трамп пытался подружиться с главой Кремля, выстроить с ним доверительные отношения. Байден же — «орешек покрепче»: он не стесняется в выражениях в адрес Москвы, отмечает автор статьи Даниэль Фридрих Штурм.

В 2018 году во время саммита Россия — США бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что доверяет главе Кремля Владимиру Путину, несмотря на те сведения, которые ему предоставляют собственные спецслужбы, напоминает Die Welt. Сейчас складывается впечатление, что эта встреча произошла в далёком прошлом, отмечает автор статьи Даниэль Фридрих Штурм: «Трампа, который хотел стать автократом, на новый срок не выбрали. А автократ Путин недавно подписал закон, который позволяет ему править до 2036 года».

Теперь же встретиться главе Кремля предложил новый президент США Джо Байден, продолжает издание. Саммит может состояться в ближайшие месяцы, заявили в Белом доме. Однако свидетельств тому, что переговоры пройдут в такой же приятельской атмосфере, как с Трампом, мало, отмечает Штурм: «Байден для Путина — это орешек покрепче, чем когда-то был Трамп».

В своё время предшественник нынешнего американского президента пытался подружиться с российским коллегой. «Я думаю, у нас будут особые отношения», — «лепетал» Трамп в Хельсинки в 2018 году. Экс-глава Белого дома делал вид, что Путин — его закадычный друг, с которым он прошёл «огонь, воду и медные трубы». Он даже собирался построить в Москве небоскрёб Trump Tower, а пентхаус в нём подарить главе Кремля, напоминает Die Welt.

Байден же недавно назвал Путина «убийцей» и пригрозил, что тот «заплатит» за отравление российского блогера Алексея Навального. Как-то нынешний глава Белого дома лично сказал российскому президенту, что не видит в его глазах души. К слову, во время своего первого выступления в качестве главы государства Байден также не стеснялся в выражениях в адрес Москвы: «Кремль атакует наши демократии и институты». По его словам, Путин пытается ослабить трансатлантическое партнёрство.

В годы правления президента Барака Обамы Байден занимал пост вице-президента. Тогда их правительство обвиняли в том, что оно недостаточно жёстко ведёт себя по отношению к Путину. И сейчас Байден, по-видимому, старается сделать всё, чтобы не произвести впечатление сторонника «мягкого курса». К примеру, он, как и Трамп, настаивает на прекращении строительства «Северного потока — 2». И всё же новый глава Белого дома старается сотрудничать с Москвой. Он и Путин продлили договор об ограничении вооружений СНВ-III. Также Байден пригласил главу Кремля к участию в климатическом саммите в конце апреля, отмечает издание.