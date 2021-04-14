Die Welt: для Путина Байден — орешек покрепче, чем Трамп
В 2018 году во время саммита Россия — США бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что доверяет главе Кремля Владимиру Путину, несмотря на те сведения, которые ему предоставляют собственные спецслужбы, напоминает Die Welt. Сейчас складывается впечатление, что эта встреча произошла в далёком прошлом, отмечает автор статьи Даниэль Фридрих Штурм: «Трампа, который хотел стать автократом, на новый срок не выбрали. А автократ Путин недавно подписал закон, который позволяет ему править до 2036 года».
Теперь же встретиться главе Кремля предложил новый президент США Джо Байден, продолжает издание. Саммит может состояться в ближайшие месяцы, заявили в Белом доме. Однако свидетельств тому, что переговоры пройдут в такой же приятельской атмосфере, как с Трампом, мало, отмечает Штурм: «Байден для Путина — это орешек покрепче, чем когда-то был Трамп».
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