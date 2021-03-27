CNBC: Байден, хотя и не напрямую, пригласил Путина и Си на климатический саммит

12:45 В Госдуме прокомментировали идею присвоить Тутберидзе звание Героя России Депутат Госдумы Игорь Лебедев отреагировал на идею присвоить тренеру по фигурному катанию Этери Тутберидзе звание Героя России.

12:42 Врио главы Пензенской области официально представили в регионе Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил пензенским чиновникам и депутатам врио губернатора региона Олега Мельниченко.

12:30 В Совфеде поддержали планы Крыма подать несколько исков к Украине Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT намерение Крыма направить несколько исков к Украине из-за организации водной блокады полуострова.

12:27 В Кремле отреагировали на триумф российских фигуристок на ЧМ Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на результаты российских фигуристок Анны Щербаковой, Елизаветы Туктамышевой и Александры Трусовой на чемпионате мира в Стокгольме.

12:16 Роднина назвала историческим событием российский пьедестал в женском катании на ЧМ Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отреагировала на результаты россиянок Анны Щербаковой, Елизаветы Туктамышевой и Александры Трусовой на чемпионате мира в Стокгольме.

12:10 В Белоруссии возбудили дело о попытке организации массовых беспорядков В Витебске была пресечена попытка организации массовых беспорядков, арестованы двое подозреваемых, сообщили в Следственном комитете Белоруссии.

12:00 Пилот «Аэрофлота» призвала пройти вакцинацию от коронавируса Второй пилот авиакомпании «Аэрофлот» Елена Караман в разговоре с RT призвала россиян, которые любят путешествовать, но боятся очередей на регистрацию на рейсы из-за коронавируса, пройти вакцинацию.

11:57 Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

11:47 Тарасова — о триумфе российских фигуристок: счастлива, что видела это Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась эмоциями от результатов россиянок Анны Щербаковой, Елизаветы Туктамышевой и Александры Трусовой на чемпионате мира в Стокгольме.

11:42 В Москве возбуждено дело об убийстве таксиста В Москве возбудили уголовное дело по факту убийства водителя такси. Задержан подозреваемый 2002 года рождения, ему предъявлено обвинение, сообщили в столичном главке Следственного комитета России.

11:39 Гендиректор ФФККР назвал потрясающим результат россиянок на ЧМ Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках (ФФККР) Александр Коган отреагировал на результаты Анны Щербаковой, Елизаветы Туктамышевой и Александры Трусовой на чемпионате мира в Стокгольме.

11:30 Экс-глава центра заболеваний США высказался о происхождении коронавируса Бывший директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) вирусолог Роберт Редфилд в беседе с CNN выразил мнение, что распространение коронавируса нового типа началось с китайской лаборатории в Ухани.

11:28 Тренер «Вашингтона» предположил, что именно заставляет Овечкина прогрессировать Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился мнением об игре российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина.

11:19 Туктамышева призналась, что до сих пор не может поверить в серебро на ЧМ Российская фигуристка Елизавета Туктамышева призналась, что до сих пор не может поверить в своё второе место на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме.

11:16 Путин выразил соболезнования Египту в связи со столкновением поездов Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями лидеру Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси в связи с гибелью более 30 человек в результате столкновения пассажирских поездов.

11:07 Селюк: в хрупких фигурках и личиках российских фигуристок была видна вся мощь великой страны Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился эмоциями от триумфа российских фигуристок в женском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме.

11:01 В России за сутки выявили 8885 новых случаев коронавируса В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 8885 человек в 85 регионах. Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 составило 4 510 744, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

10:57 Двое погибли и восемь человек пострадали в результате стрельбы в США Двое погибли и ещё восемь человек пострадали в результате нескольких инцидентов со стрельбой в городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния) на юго-востоке США, сообщил глава городской полиции Пол Ньюдигейт.

10:57 Селюк предложил присвоить Тутберидзе звание Героя России Известный футбольный агент Дмитрий Селюк после победы российской фигуристки Анны Щербаковой на чемпионате мира по фигурному катанию предложил присвоить звание Героя России тренеру спортсменки Этери Тутберидзе.

10:49 Ягудин назвал Тутберидзе и Глейхенгауза лучшими тренерами мира после победы Щербаковой на ЧМ Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин после победы российской фигуристки Анны Щербаковой на чемпионате мира отметил её тренеров.

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10:41 Де ла Хойя объявил о возобновлении боксёрской карьеры Чемпион мира по боксу в шести весовых категориях американец Оскар де ла Хойя объявил о возвращении на ринг летом.

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10:20 Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников войск Национальной гвардии с профессиональным праздником, отметив их вклад в борьбу с терроризмом и экстремизмом и обеспечение безопасности граждан.

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09:49 Онищенко призвал участников акции «Бессмертный полк» пройти вакцинацию Академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал пройти вакцинацию от COVID-19 всех, кто собирается принять участие в шествии «Бессмертного полка», если акция состоится в традиционном формате.

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08:29 Канделаки — о результате российских фигуристок на ЧМ: браво каждой из наших девочек, они сильнейшие Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала выступление российских фигуристок на чемпионате мира в Стокгольме.

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08:08 Дубль Овечкина и две передачи Кузнецова помогли «Вашингтону» разгромить «Нью-Джерси» в НХЛ В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» одержал крупную победу над «Нью-Джерси Дэвилз».

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07:00 Тренер дал рекомендации по возобновлению пробежек после окончания зимы Тренер Бегового сообщества Павел Кондрашёв рассказал в беседе с RT, как возвращаться к беговым тренировкам после длительного перерыва.