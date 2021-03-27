CNBC: Байден, хотя и не напрямую, пригласил Путина и Си на климатический саммит

Несмотря на растущую напряжённость в мире, президент США Джо Байден пригласил Владимира Путина и Си Цзиньпина поучаствовать в климатическом саммите, организуемом американской стороной, сообщает CNBC. При этом глава Белого дома отметил, что не общался напрямую с лидерами России и Китая, однако они «знают, что приглашены».
На фоне растущей в мире напряжённости президент США Джо Байден пригласил лидеров России и Китая, Владимира Путина и Си Цзиньпина, принять участие в климатическом саммите, который должен состоятся в удалённом формате 22-23 апреля, сообщает CNBC.
Американский лидер в беседе с журналистами уточнил, что он напрямую не приглашал Путина и Си, но при этом добавил: они «знают, что приглашены».
Позже Белый дом опубликовал список из 40 глав государств, приглашённых на саммит, среди которых — Си Цзиньпин и Владимир Путин.
Как поясняется в статье, США устраивают это мероприятие для продвижения глобальных усилий по сокращению приводящих к изменению климата выбросов от ископаемого топлива.
Байден уже заявил, что в четверг пообщался на эту тему с руководителями стран, входящих в ЕС, а в пятницу — с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Нынешний глава Белого дома пообещал провести переговоры по климату ещё во время своей предвыборной кампании.
США — второй по величине источник парниковых газов в мире после Китая. Россия занимает по этому показателю четвёртое место. Пока неясно, примут ли Москва и Пекин приглашение на предстоящий саммит и будут ли они заинтересованы в сотрудничестве с США в вопросе сокращения выбросов, отмечается в статье.
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