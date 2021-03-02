Insider: от Антарктиды откололся айсберг размером с Лос-Анджелес — следующий будет больше и уже скоро

Как и прогнозировали учёные, в Антарктиде произошло «неминуемое»: от шельфового ледника Бранта откололся огромный айсберг площадью 1270 км², сообщает Insider. Однако, по словам специалистов, в скором времени в свободное плавание может отправиться ещё более внушительный айсберг, поскольку другие разломы в ближайшие недели или месяцы, скорее всего, вновь начнут расти.

Шельфовый ледник Бранта в Антарктиде покрыт огромными трещинами, пишет Insider. Учёные несколько лет внимательно наблюдают за состоянием льда в той области, и вот, «событие, которое они отслеживали, наконец, произошло» в пятницу 26 февраля. От ледника откололся айсберг площадью 1270 км² — размером с Лос-Анджелес или в 20 раз больше нью-йоркского Манхэттена.

Как отмечает издание, шельфовый ледник Бранта расположен в северной части Антарктиды, в порядка 4,8 тыс. км от южной оконечности Южной Америки. Британская антарктическая служба (British Antarctic Survey) с ноября предупреждала, что образование огромного айсберга «неминуемо», поскольку на леднике открылся так называемый Северный разлом. В январе он начал расти со скоростью 0,8 км в день. В пятницу 26 февраля последние несколько сотен метров, соединявшие айсберг с ледником, исчезли, и огромная глыба отправилась в свободное плавание.

Insider напоминает, что, по данным Антарктической службы, которая отслеживает состояние ледников с помощью спутниковых снимков, Северный разлом — уже третья масштабная трещина в том регионе начиная с 2011 года. Но этот разлом не так беспокоит учёных, как пара других, Halloween Crack и Chasm 1, которые с 2019 года всё быстрее движутся по направлению друг к другу. Если они встретятся, образуется ещё более крупный айсберг, чем недавно.

«Было впечатление, что один из этих разломов в конечном счёте всё-таки приведёт к образованию айсберга, — комментирует эксперт по ледникам из Университета Суонси в Уэльсе Эдриан Лакмэн. — Рост нового Северного разлома в конце 2020 года немного удивил, но это показывает, насколько сложная динамика шельфовых ледников».

Сейчас два разлома Halloween Crack и Chasm 1 разделяют лишь 2 км. Когда они соединятся, потенциальная площадь айсберга составит около 1709 км². Правда, по наблюдениям Антарктической службы, ни один из этих разломов не рос в течение последних 18 месяцев. Но, как утверждает Лакмэн, период «затишья» закончился — и, скорее всего, Chasm 1 вновь начнёт расти, что приведёт к обрушению новых ледяных пластов уже в ближайшие недели или месяцы.

Издание обращает внимание, что Антарктида уже не первый раз отправляет в море гигантский айсберг — последний, несмотря на свои внушительные габариты, даже не побил рекорд по размерам.

«Откалывание льда от шельфовых ледников абсолютно естественно. Лёд переходит туда с наземной части, шельфовый ледник растёт и в какой-то момент достигает размеров, при которых он становится нестабильным. Некоторые обрушения не слишком масштабные и остаются незамеченными, но каждые несколько лет откалывается внушительный айсберг, как сейчас», — объяснил Лакмэн.

Как заявила Антарктическая служба в своём пресс-релизе, учёные до сих пор не до конца понимают, каким образом и почему начинают расти некоторые разломы. При этом нет доказательств того, что этому как-то способствует изменение климата. Тем не менее, как показывают исследования, потепление океанов ускоряет таяние ледников Антарктиды. Если в 80-е каждый год она теряла по 40 млрд тонн льда, то за последнее десятилетие этот показатель вырос до 252 млрд тонн в год в среднем.