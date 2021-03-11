Phys.org: короткая зима и долгое лето — учёные предсказали радикальное изменение сезонов к 2100 году

Глобальное потепление приведёт к тому, что лето, длящееся почти шесть месяцев, станет новой нормой для Северного полушария к 2100 году, считают авторы нового китайского исследования. По их мнению, эти изменения будут иметь негативные последствия для здоровья людей, сельского хозяйства и окружающей среды, передаёт Phys.

Без борьбы с глобальным потеплением лето, продолжающееся почти шесть месяцев, может стать новой нормой в Северном полушарии к 2100 году. Это изменение, вероятно, будет иметь далекоидущие последствия для сельского хозяйства, здоровья человека и окружающей среды, пишет Phys со ссылкой на новое исследование.

В 1950-х годах в Северном полушарии смена сезонов была достаточно предсказуемой и равномерной. Но современные климатические трансформации приводят к «резким и нерегулярным» изменениям, которые влияют на продолжительность сезонов и могут стать более экстремальными в будущем, отмечает издание.

«Лето становится длиннее и жарче, а зима короче и теплее из-за глобального потепления», — говорит ведущий автор исследования, опубликованного в американском научном журнале Geophysical Research Letters, Юпин Гуань. Он занимается изучением физической океанографии в Китайской академии наук.

По словам учёного, на изучение изменений в сезонном цикле он вдохновился работой своего студента Цзямина Вана, который впоследствии стал соавтором исследования. «Мне всё чаще попадались какие-то нехарактерные для сезонов прогнозы погоды, например, ложная весна, майский снег и тому подобное», — поясняет Гуань.

Исследователи использовали ежедневные климатические данные с 1952-го по 2011 год, чтобы измерить изменения в продолжительности и наступлении четырёх сезонов в Северном полушарии. Затем команда применяла полученные модели, чтобы предсказать, как сменятся сезоны в будущем.

Новое исследование показало, что с 1952-го по 2011 год в среднем лето увеличилось с 78 до 95 дней, а зима сократилась с 76 до 73. Весна и осень также сократились со 124 до 115 и с 87 до 82 дней соответственно.

При этом весна и лето стали начинаться раньше, а осень и зима — позже. Средиземноморский

регион и Тибетское нагорье испытали самые большие изменения в своих сезонных циклах, подчёркивает издание.

Если эти тенденции сохранятся и не будет принято никаких усилий по смягчению последствий изменения климата, то, по прогнозам исследователей, к 2100 году продолжительность зимы составит менее двух месяцев, а переходные весенние и осенние сезоны сократятся ещё сильнее.

«Многочисленные исследования уже показали, что смена сезонов вызывает значительные риски для окружающей среды и здоровья», — обращает внимание Гуань. В качестве примера он указывает на то, что меняются модели миграции птиц, а растения прорастают и цветут в разное время. В результате этих фенологических изменений могут возникнуть диспропорции между животными и их источниками пищи, что приведёт к нарушению экологических сообществ.

Сезонные изменения в виде «ложной весны» и запоздалых метелей также могут нанести удар по сельскохозяйственным культурам. Кроме того, с более длительным вегетационным периодом люди будут вдыхать больше пыльцы, вызывающей аллергию, а переносящие различные болезни комары смогут расширить свой ареал на севере, утверждают исследователи.

Такой сдвиг в сезонах может привести к более суровым погодным явлениям. Лето, которое станет жарче и продолжительнее, всё чаще будет сопровождаться аномальной жарой и лесными пожарами, предупреждают эксперты.