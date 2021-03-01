Guardian: последствия опустошительных зимних морозов будут преследовать Техас годы

На устранение последствий рекордных заморозков у жителей южных штатов США могут уйти месяцы или даже годы, полагает The Guardian. Как отмечает издание, последствия сильнейшей снежной бури приведут к росту стоимости жизни в Техасе, что прежде всего отразится на наиболее уязвимых группах граждан.

На прошлой неделе в доме семьи Элснер в пригороде Хьюстона, штат Техас, начались перебои с электричеством. Как отмечает The Guardian, для того чтобы не замёрзнуть во время недавних рекордных заморозков семья была вынуждена сжигать картон в камине.

Однако когда пик холодов остался позади и энергоснабжение стало постепенно восстанавливаться, потепление принесло новые проблемы — в доме семьи Элснер лопнули трубы водоснабжения. В итоге их дом оказался затоплен, в связи с чем им пришлось временно перебраться к родственникам.

Сильнейшая снежная буря, которая ударила по южным штатам США, не только принесла разрушения для инфраструктуры, но и привела к гибели десятков человек. В течение нескольких дней люди оставались без электричества и питьевой воды, в связи с чем многим для того чтобы согреться приходилось прибегать к опасным решениям. В частности, люди включали газовые плиты и генераторы, сжигали бумагу в камине и пережидали холода в машинах.

Множество американцев погибли в результате связанных со стихийным бедствием несчастных случаев. Так, причиной смерти людей становились автомобильные аварии и отравление выхлопами машин и обогревателей, которые люди использовали в помещении.

Однако с уходом холодов проблемы жителей юга США не заканчились. По данным издания, на восстановление инфраструктуры после гуманитарного кризиса у штата могут уйти месяцы или даже годы. Ожидается, что обрушившиеся на жителей Техаса проблемы будут иметь далеко идущие последствия и, вероятно, обернутся резким скачком стоимости жизни в штате. При этом больше всего пострадают те, кто находится в наиболее уязвимом положении.

Помимо последствий для психологического здоровья, одним из наиболее тревожных последствий The Guardian называет попытки техасцев самостоятельно отремонтировать свои дома в условиях нехватки квалифицированных строителей, электриков и сантехников. Это, как отмечает издание, обернётся «неизбежными травмами».

Более того, погода становится всё более благоприятной для появления в домах, пострадавших от протечек воды, плесени, представляющей ещё одну угрозу здоровью жителям штата.

Тем не менее экстремальные заморозки в штате не были исключением. Ожидается, что подобные погодные явления будут происходить всё чаще по мере ускорения климатических изменений. Всё это, вероятно, отразится на расходах местных жителей, для которых возрастут тарифы на электроэнергию, стоимость строительных и ремонтных работ и страховые взносы.