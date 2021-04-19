24 канал: Зеленский готов сделать всё, чтобы закончить войну в Донбассе

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что война в Донбассе никому не нужна и Владимир Зеленский готов сделать всё, чтобы её закончить. Как передаёт «Телеканал новин 24», пресс-секретарь президента также добавила, что украинская власть имеет чёткое видение того, куда двигаться дальше.
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала, что во время разговора Зеленского с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель важным вопросом было обсуждение кластеров. Как передаёт «Телеканал новин 24», этот документ предусматривает пошаговое выполнение договорённостей о достижении мира на востоке Украины.
По словам Мендель, лидеры Франции и Германии поддерживают стремление Украины урегулировать обострение в Донбассе. Как она отметила, Европа хочет окончания войны.
«Война никому не нужна — ни Украине, ни Европе, ни миру. Вспомним то, что это единственная война, которая сейчас продолжается в Европе. Владимир Зеленский готов сделать всё, чтобы её закончить», — подчеркнула Мендель.
Пресс-секретарь украинского президента также добавила, что украинская власть имеет чёткое видение того, куда двигаться дальше.
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