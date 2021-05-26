Корреспондент: Украина до октября прекращает импорт электроэнергии из Белоруссии и России

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины, по требованию Министерства энергетики до 1 октября запретила импорт электроэнергии в страну со стороны России и Белоруссии. Как пишет «Корреспондент», в министерстве ранее отметили, что импорт электроэнергии противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики и потенциально угрожает энергетической безопасности.

Нацкомиссия, регулирующая на Украине сферы энергетики и коммунальных услуг до октября запретила импорт электроэнергии в страну со стороны России и Белоруссии. Как пишет «Корреспондент», глава комиссии Валерий Тарасюк объяснил, почему запрет вводится временно.

«При этом мы вспоминаем и наш опыт, и эту зиму, и вспоминаем о балансе интересов, потому что мы также думаем и о потребителях, и о том, что теоретически прекращение импорта как рыночного механизма может приводить и к злоупотреблениям и манипуляциям на рынке», — заявил Тарасюк.

По его словам, скорее всего, ограничения продлят и после 1 октября.

Запретить импорт потребовало Министерство энергетики Украины. Там отметили, что это противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики и потенциально угрожает энергетической безопасности.