Корреспондент: Украина до октября прекращает импорт электроэнергии из Белоруссии и России

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины, по требованию Министерства энергетики до 1 октября запретила импорт электроэнергии в страну со стороны России и Белоруссии. Как пишет «Корреспондент», в министерстве ранее отметили, что импорт электроэнергии противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики и потенциально угрожает энергетической безопасности.
Нацкомиссия, регулирующая на Украине сферы энергетики и коммунальных услуг до октября запретила импорт электроэнергии в страну со стороны России и Белоруссии. Как пишет «Корреспондент», глава комиссии Валерий Тарасюк объяснил, почему запрет вводится временно.
«При этом мы вспоминаем и наш опыт, и эту зиму, и вспоминаем о балансе интересов, потому что мы также думаем и о потребителях, и о том, что теоретически прекращение импорта как рыночного механизма может приводить и к злоупотреблениям и манипуляциям на рынке», — заявил Тарасюк.
По его словам, скорее всего, ограничения продлят и после 1 октября.
Запретить импорт потребовало Министерство энергетики Украины. Там отметили, что это противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики и потенциально угрожает энергетической безопасности.
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