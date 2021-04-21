Guardian: нобелевские лауреаты призвали мир к отказу от ископаемого топлива

101 Нобелевский лауреат подписали открытое письмо к правительствам мира с призывом подписать договор о нераспространении ископаемого топлива, сообщает британская газета The Guardian. Их цель состоит в том, чтобы преодолеть нынешний климатический кризис. Среди подписавшихся — учёные, писатели, экс-президенты и даже Далай-лама.

101 лауреат Нобелевской премии, в том числе Далай-лама, призывают правительства всего мира подписать договор о нераспространении ископаемого топлива, чтобы помочь справиться с климатическим кризисом, сообщает британская газета The Guardian.

В открытом письме к мировым лидерам, опубликованном в среду, учёные, писатели, экс-президенты и религиозные лидеры призывают правительства взять на себя обязательства по быстрому и справедливому отказу от ископаемого топлива и переходу к «плану преобразований», чтобы обеспечить доступ к возобновляемым источникам энергии для всего мира.

«Изменение климата угрожает жизни сотен миллионов людей и средствам к существованию на каждом континенте и подвергает опасности тысячи видов, — утверждают подписавшие открытое письмо. — Сжигание ископаемого топлива — угля, нефти и газа — несомненно, является основным фактором».

Как отмечает издание, те, кто подписал этот документ, являются экспертами в области мира, прав человека, безопасности, экономики, литературы и естественных наук. По их словам, они «заняты великой нравственной проблемой нашего времени: климатическим кризисом и соразмерным уничтожением природы».

«Решение очевидно, — добавляют они в своём письме мировым политикам. — Ископаемые виды топлива должны храниться в земле. Лидеры, а не промышленность, обладают властью и несут моральную ответственность за принятие решительных мер по преодолению этого кризиса».

В письме, обнародованном перед ключевой международной конференцией по климату, которая состоится в этом году в Глазго, содержится призыв к мировым лидерам прекратить любое новое расширение добычи нефти и угля, постепенно отказаться от существующей добычи ископаемого топлива «справедливым и равноправным образом» и инвестировать средства в «план преобразований» с целью на 100% обеспечить доступ к возобновляемым источникам энергии во всём мире.

Как сообщается в статье, этот призыв поддерживают группы по проведению экологических кампаний и аналитические центры по всему миру. В письме, которое они в знак поддержки направили политическим лидерам, говорится о том, что требования лауреатов Нобелевской премии «повторяют призывы миллиардов людей во всём мире к быстрым и справедливым действиям в связи с климатическим кризисом».

Идея заключения договора о нераспространении ископаемого топлива была впервые выдвинута Эндрю Симмсом из Института новой погоды и Питером Ньюэллом из Сассекского университета на страницах The Guardian в 2018 году.

По словам учёных, тот факт, что так много лауреатов Нобелевской премии в области химии, физики, медицины и мира публично поддерживают их принципы договора об ископаемом топливе, показывает, что время этой идеи пришло.

«Это предложение облегчает достижение климатических целей, подводя черту под дальнейшей разведкой и добычей ископаемого топлива, быстро продвигает альтернативные источники возобновляемой энергии и делает это при помощи равноправных глобальных механизмов для обеспечения справедливости», — цитирует слова экспертов британская газета The Guardian.