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Handelsblatt: «суэцкий кризис» — симптом зашедшей в тупик глобализации

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Блокада Суэцкого канала показала, насколько мы зависимы и уязвимы, вскрыв очередной недостаток глобализации, пишет Handelsblattt. И это всего лишь один из симптомов того, что ситуация зашла в тупик. Проблемы есть в сфере поставок нефтехимического сырья, вакцин, а также высокотехнологичных изделий. Обстоятельства вынуждают к переменам, а самое сильное давление оказывает сам потребитель, не готовый платить за глобализацию такую высокую цену.
Handelsblatt: «суэцкий кризис» — симптом зашедшей в тупик глобализации
Reuters

Возможно, понадобится ещё пару дней для того, чтобы транспортное сообщение через Суэцкий канал возобновилось, но это не значит, что в сфере международных поставок сразу всё наладится, пишет Handelsblatt. «Суэцкий кризис» — это всего лишь один из симптомов зашедшей в тупик глобализации. Вакцины, нефтехимическое сырьё, компьютерные чипы или другие высокотехнологичные изделия — проблемы сейчас есть везде, отмечает автор статьи Торстен Рике.

Когда исчезнут остаточные последствия зимних штормов в Техасе, задержки в поставках нефтехимического сырья будут ликвидированы. Однако вакцины ещё долгое время будут дефицитным товаром во многих частях мира. Многие же изделия стали жертвой китайско-американской технологической войны, из-за чего предприятиям приходится менять свои долговременные планы.
 
Ситуацию также усложняют политические нормы, например, законы о каналах поставок Германии и Европы, которые вынуждают компании приводить своё производство в соответствие с европейскими ценностями. Это приводит к увеличению затрат и снижению эффективности. Приходится переносить целые производственные цепочки, ограничивать степень международного разделения труда, а это в свою очередь превращает гиперглобализацию в «тормозацию»: все процессы существенно замедляются. Платить же цену за это приходится потребителям.
 
Тёмные стороны глобализации замалчивались слишком долго: эксплуатация детского труда, вред, который наносят климату международные поставки, поддержка авторитарных режимов и последствия для национальной безопасности. К переменам вынуждают не только пандемия и «суэцкий кризис», которые показали, насколько мы зависимы и уязвимы, и даже не США, которые поставили с ног на голову любимый принцип немцев «перемены через торговые обмены». «Нет, самое сильное давление исходит от самих потребителей, которые больше не готовы платить за глобализацию любую цену», — заключает Рике.
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