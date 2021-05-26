Xinhua: от Янцзы до Луны — китайско-российские отношения выходят на новый уровень

По прогнозам объём торговли между Россией и Китаем к концу текущего года достигнет нового максимума, однако это не единственный результат плодотворного и углубленного сотрудничества Москвы и Пекина. Как передаёт Xinhua, китайско-российские отношения не только непрерывно получают новый импульс, но и дают хорошие результаты и достигают новых высот.

В этом году началась реализация крупнейшего в истории проекта сотрудничества между КНР и Россией в области ядерной энергетики, прокладка китайско-российского газопровода по дну реки Янцзы, официально стартовало двустороннее сотрудничество в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС), двусторонний товарооборот за первые четыре месяца года впервые в истории превысил отметку в $40 млрд. В этом году китайско-российские отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в новую эпоху непрерывно получают новый импульс, дают новые результаты и достигают новых высот.

Энергетическое сотрудничество даёт новый импульс

Сотрудничество Китая и России в области энергетики всегда было самым содержательным, плодотворным и широким, при этом сотрудничество в области ядерной энергетики является стратегически приоритетным направлением.

19 мая 2021 года состоялась церемония по случаю начала строительства седьмого и восьмого энергоблоков Тяньваньской АЭС, а также третьего и четвёртого блоков АЭС «Сюйдапу» в рамках проекта двустороннего сотрудничества в сфере ядерной энергетики. Успешное начало строительства этих энергоблоков свидетельствует о важных результатах китайско-российского сотрудничества в области производства высокотехнологичного оборудования и научно-технических инноваций. Кроме того, данное событие будет способствовать повышению качества и уровня практического сотрудничества между двумя странами в различных сферах.

Между тем взаимовыгодное сотрудничество между Китаем и Россией в нефтегазовой сфере также продолжает приносить свои плоды. 18 мая этого года в городе Наньтун провинции Цзянсу (Восточный Китай) официально начались инженерные работы по строительству щитовой проходки через реку Янцзы для возведения участка китайско-российского газопровода по восточному маршруту, который соединит уезд Юнцин (провинция Хэбэй, Северный Китай) и город Шанхай.

Общая длина туннеля составит 10,226 км, самое глубокое место находится на глубине более 60 м, а максимальное давление воды составляет 0,73 МПа. Как стало известно, на данный момент, по сравнению с другими мировыми нефтегазовыми трубопроводами, данный проект отличается самой большой протяжённостью щитовой проходки, самой большой глубиной залегания и самым высоким давлением воды.

Восточный маршрут китайско-российского газопровода является знаковым проектом в китайско-российском энергетическом сотрудничестве и образцом углубленной интеграции и взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами. По состоянию на 2 декабря 2020 года по восточной линии китайско-российского газопровода, спустя год после ввода его в эксплуатацию, в Китай было перекачено 3,85 млрд кубометров газа.

Научно-технические инновации открывают новое пространство

Научно-технические инновации — это одно из наиболее перспективных направлений сотрудничества Китая и России. 2020-й и 2021 год объявлены Годами китайско-российского научно-технического и инновационного сотрудничества. Национальные годы на данную тему впервые проводятся этими двумя государствами. В их рамках обнародован самый длинный список содержания сотрудничества среди всех национальных тематических годов между двумя странами.

В апреле 2021 года Китай и Россия опубликовали совместное заявление о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС), в котором выразили уверенность и решимость в осуществлении сотрудничества по исследованию Луны и глубокого космоса. Обе стороны стремятся к широкому международному сотрудничеству в рамках проекта МНЛС, посредством которого две страны внесут вклад в содействие долгосрочному и устойчивому развитию деятельности Организации Объединённых Наций в космическом пространстве, чтобы способствовать развитию космической науки и техники и социально-экономическому прогрессу человечества.

Директор Института по исследованию Евразии Академии международной торговли и экономического сотрудничества при Министерстве коммерции КНР Лю Хуацинь заявила, что имеющие стратегическое значение крупные проекты в таких сферах, как ядерная энергетика и космонавтика, являются одним из важных направлений сотрудничества между Китаем и Россией. В настоящее время наблюдается заметная тенденция ускорения их реализации.

По её словам, непрерывное развитие китайско-российских отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в новую эпоху создаёт благоприятные условия для продвижения двустороннего практического сотрудничества, в частности, сотрудничества в сфере крупных проектов, имеющих стратегическое значение.

Кроме того, обе стороны также активно продвигают двустороннее сотрудничество в таких сферах, как цифровая экономика, «зелёная» экономика, искусственный интеллект, 5G и большие данные, что открывает новое пространство для взаимодействия двух стран в области научно-технических инноваций.

Двусторонняя торговля поднимается на новую высоту

Практическое сотрудничество даёт прочную опору для высококачественного социально-экономического развития Китая и России. Согласно статистике китайской стороны, за январь-апрель 2021 года объём торговли между двумя странами составил $40,21 млрд. Данный показатель увеличился на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и удвоился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Объём двусторонней торговли за первые четыре месяца года впервые в истории превысил отметку в $40 млрд.

Как ожидается, в текущем году сохранится тенденция роста китайско-российской торговли, а по итогам года её объём достигнет нового максимума.

Лю Хуацинь отметила, что китайско-российские отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в новую эпоху являются важной предпосылкой для развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Посредством нормального функционирования поездов, курсирующих по маршрутам международных ж/д грузоперевозок Китай — Европа, была обеспечена транспортировка грузов между двумя странами на фоне эпидемии COVID-19. Наряду с этим непрерывное продвижение таких новых форм торговли, как трансграничная электронная коммерция, также помогло сохранить благоприятную тенденцию развития двусторонней торговли в период эпидемии коронавируса.

По её мнению, сотрудничество в таких сферах, как сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, высокие и новые технологии и торговля услугами, в будущем станет новым «ярким моментом» в практическом сотрудничестве между Китаем и Россией.

Кроме того, Китай будет продолжать тесно сотрудничать с Россией, чтобы углублять сотрудничество по стратегически важным проектам, способствовать формированию новых точек роста в таких областях, как научно-технологические инновации, биомедицина и биофармацевтика, «зелёное» и низкоуглеродное развитие, ускорять оптимизацию и модернизацию китайско-российских торгово-экономических отношений, содействовать достижению поставленной цели по увеличению годового двустороннего товарооборота до $200 млрд.

В 2021 году отмечается 20-летие со дня подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и Россией. Обе стороны согласились его продлить и придать ему новое содержание, соответствующее современной эпохе. Это станет не только новой вехой, но и новым стартом для двусторонних отношений. Китай и Россия будут продвигать дальнейшее развитие двусторонних отношений на более высоком уровне и в более широком спектре сфер.