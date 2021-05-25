FAZ: Арктика превратилась в игрушку в руках крупных держав

На фоне таяния арктических льдов крупные державы проявляют всё больший интерес к Северному полюсу, сообщает Frankfurter Allgemeine. Регион стал игрушкой в руках России, США и Китая. И на фоне обострения ситуации Швеция проводит специальные учения в арктических условиях, чтобы повысить боеготовность своих войск, рассказывает немецкое издание.

В лесу на севере Швеции эти солдаты проводят военные учения в арктических условиях. Растапливают снег, чтобы получить питьевую воду, заметают следы. Крайний Север требует особых навыков. Местные инструкторы обучают и солдат из соседних скандинавских стран, а также США, Франции и Великобритании.

МОРГАН ГУСТАФССОН, подполковник шведской армии: Мы начинаем с основного. Как сменить носки, как сохранять тепло, есть, пить. Потом идут оружие, снегоступы, снегоходы.

В Швеции считают, что в будущем готовность участвовать в боевых действиях в таких условиях будет становиться всё важнее. Арктический регион стал геополитической игрушкой. Россия, США и Китай пытаются застолбить за собой территорию на Северном полюсе.

ФРЕДРИК АНДЕРССОН, офицер батальона рейнджеров: Мы наблюдаем растущий интерес многих государств к Крайнему Северу, так как арктические льды тают, что открывает новые торговые маршруты. Поэтому интерес к этому региону растёт.

После холодной войны Швеция, которая не входит в НАТО, снизила свои расходы на оборону. В конце 2020 года парламент постановил увеличить военный бюджет на 40 процентов в течение следующих пяти лет. С 2017 года в стране вернули воинскую обязанность и вновь стали использовать военно-морскую базу в Балтийском море. Министр обороны сказал, что помимо борьбы за Арктику причиной для увеличения оборонных расходов послужили также недавние кризисы в Европе.

ПЕТЕР ХУЛЬТКВИСТ, министр обороны Швеции: Ситуация с безопасностью в нашей части Европы изменилась. В 2008 году Россия провела военную операцию против Грузии. В 2014 году был аннексирован* Крым. Конфликт на Украине продолжается. В Белоруссии ситуация также напряжённая.

Повышение боеготовности в таких условиях требует особых учений. И на фоне растущего международного интереса к Арктическому региону, по-видимому, всё большему числу шведских солдат придётся пройти такую закалку.

Дата выхода в эфир 24 мая 2021 года.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

