Nihon Keizai Shimbun: Японии пора активизироваться в борьбе за Арктику

В Арктике до сих пор не были установлены действенные правила для её освоения и использования — и пришло время углубить международную дискуссию по этим вопросам, пишет Nihon Keizai Shimbun. При этом Япония должна принимать самое активное участие в этих процессах, поскольку она тоже крайне заинтересована в использовании Северного морского пути в Европу, подчёркивается в статье.

В условиях глобального потепления, когда вечные льды начинают быстро таять и открывают доступ к огромным прежде неизведанным пространствам, возможности для использования Арктики и Северного Ледовитого океана значительно расширяются. В результате освоение несметных природных ресурсов и новых открывающихся для судоходства маршрутов становится реальностью. Однако проблема заключается в том, что в Арктике до сих не установлены действенные правила по её освоению и использованию, пишет Nihon Keizai Shimbun.



Настало время углубить международную дискуссию по этим вопросам, учитывая и необходимость сохранения окружающей среды и заботы о ней, подчёркивается в статье. При этом Япония также не должна оставаться в стороне — а напротив, обязана принять самое активное участие в этих процессах, уверен автор.



На недавнем министерском заседании Арктического совета в Исландии как раз обсуждались вопросы международного сотрудничества по проблемам устойчивого развития Арктики, а также охраны её экологии, поясняется в статье. Членами этого совета являются восемь арктических государств, включая Россию, США и Канаду. В то время как Япония участвует там в качестве наблюдателя, наряду с Китаем и другими странами, пишет Nihon Keizai Shimbun.



В настоящее время Япония активно развивает исследования в области метеорологических наблюдений и прогнозов, защиты окружающей среды и совершенствования международного права в Арктике — и хотелось бы, чтобы результаты этой деятельности также «оказались полезными при освоении арктического пространства и Северного Ледовитого океана», подчёркивает автор.



Важно отметить, что приоритетной темой в Арктике и Северном Ледовитом океане сейчас является развитие судоходства, и самый перспективный маршрут, соединяющий Европу и Азию, проходит вдоль северного побережья России. В частности, она уже использует танкеры для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) с газовых месторождений на полуострове Ямал как в Европу, так и в Азию, сообщается в статье.



Если в будущем станет возможным стабильное использование Северного морского пути — тогда морской транспортный маршрут между Японией и Европой сократится примерно на треть, если сравнить с южным маршрутом через Суэцкий канал. Поэтому значение этого варианта морского транспортного сообщения для Японии исключительно велико, подчёркивает Nihon Keizai Shimbun.



Но здесь возникает и масса вопросов, говорится в статье: «Становятся ли воды, освободившиеся ото льда в прибрежной зоне, «территориальным морем» России; может ли она регулировать прохождение иностранных судов в своей исключительной экономической зоне (ИЭЗ) в Арктике; каким образом будет организовываться работа по спасению терпящих бедствие судов? И так далее».

Если освободившиеся ото льда прибрежные воды Северного ледовитого океана будут определяться как «территориальное море России», тогда она не будет иметь права требовать от иностранных судов запроса разрешения на проход по ним. С другой стороны, в статье 234 Конвенции Организации Объединённых Наций по морскому праву говорится, что «прибрежные государства могут регулировать судоходство других стран в своих исключительных экономических зонах, если эта зона покрыта льдом, исходя из требований экологии, безопасности и так далее», — что даёт России мощные рычаги влияния, предупреждает автор.



«Сегодня складывается впечатление, что Россия стремится создать в Арктике выгодные для себя правила, по которым она будет в любом случае требовать от иностранных судов предварительного уведомления о проходе по Северному морскому пути, а также обязывать их пользоваться сопровождением российских ледоколов», — говорится в статье.



Конечно, преследование любой страной собственных национальных интересов — это вполне разумно, пишет Nihon Keizai Shimbun. Однако если использование нового морского пути будет усложняться различными ограничениями, то смысл в его активной эксплуатации пропадёт, подчёркивает автор.



Разумеется, в Арктике необходимо прилагать максимальные усилия для охраны окружающей среды, отмечается в статье. Однако мир должен стремиться к установлению на арктических просторах такого верховенства закона, который отвечал бы законным интересам как всех прибрежных государств, которые омываются Северным Ледовитым океаном, так и тех, кто напрямую заинтересован в использовании пролегающих здесь морских путей, заключает Nihon Keizai Shimbun.