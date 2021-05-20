Ультрасовременный — France 24 о российском военном форпосте в Арктике

На месте бывшей советской военной базы на арктическом острове Земля Александры Россия создала новую ультрасовременную базу площадью 14 тысяч квадратных метров, передаёт France 24. По словам журналиста, Россия считает Арктику своей передовой линией и утверждает, что военные вторжения на её территорию участились.

У России есть ультрасовременная военная арктическая база на острове Земля Александры. Построили её на остатках советской площадки. Это для Москвы передовая, ведь она претендует на Арктику. База может поддерживать автономную работу на протяжении года. Там есть спортзалы, кинотеатр, даже церковь. 14 тысяч квадратных метров соединены отапливаемыми туннелями, чтобы не пускать внутрь температуру, которая может доходить до минус 42 градусов по Цельсию.



ИГОРЬ ЧУРКИН, российский командующий: Этот комплекс можно сравнить с космической станцией, с той лишь разницей, что он находится не на околоземной орбите, а в арктической пустыне.



Военные вторжения в регионе участились. По словам Москвы, силы НАТО проводят всё больше манёвров, чего не бывало уже несколько десятилетий.



ИВАН ГЛУЩЕНКО, российский военный: Враг незамеченным не пройдёт. Вчера буквально был обнаружен самолёт-разведчик натовский. Сопровождали его. Была работа. На протяжении четырёх часов мы работали по нему, выдавали всю информацию на вышестоящий командный пункт: местонахождение его и каким курсом куда он уходил.



Напряжённость в Арктике и другие вопросы наверняка обнаружат себя на форуме Арктического совета в Рейкьявике. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник предупредил другие страны о заявке на Арктику, сказав: «Это наша земля, наши воды».



Дата выхода в эфир 19 мая 2021 года.