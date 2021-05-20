Ультрасовременный — France 24 о российском военном форпосте в Арктике

На месте бывшей советской военной базы на арктическом острове Земля Александры Россия создала новую ультрасовременную базу площадью 14 тысяч квадратных метров, передаёт France 24. По словам журналиста, Россия считает Арктику своей передовой линией и утверждает, что военные вторжения на её территорию участились.
У России есть ультрасовременная военная арктическая база на острове Земля Александры. Построили её на остатках советской площадки. Это для Москвы передовая, ведь она претендует на Арктику. База может поддерживать автономную работу на протяжении года. Там есть спортзалы, кинотеатр, даже церковь. 14 тысяч квадратных метров соединены отапливаемыми туннелями, чтобы не пускать внутрь температуру, которая может доходить до минус 42 градусов по Цельсию.
ИГОРЬ ЧУРКИН, российский командующий: Этот комплекс можно сравнить с космической станцией, с той лишь разницей, что он находится не на околоземной орбите, а в арктической пустыне.
Военные вторжения в регионе участились. По словам Москвы, силы НАТО проводят всё больше манёвров, чего не бывало уже несколько десятилетий.
ИВАН ГЛУЩЕНКО, российский военный:Враг незамеченным не пройдёт. Вчера буквально был обнаружен самолёт-разведчик натовский. Сопровождали его. Была работа. На протяжении четырёх часов мы работали по нему, выдавали всю информацию на вышестоящий командный пункт: местонахождение его и каким курсом куда он уходил.
Напряжённость в Арктике и другие вопросы наверняка обнаружат себя на форуме Арктического совета в Рейкьявике. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник предупредил другие страны о заявке на Арктику, сказав: «Это наша земля, наши воды».
В рамках первой личной встречи в Рейкьявике глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили вопросы функционирования российской дипломатической миссии в Соединённых Штатах и американской в России.
В отчёте российской Счётной палаты по итогам проверки эффективности системы управления государственным фондом недр за 2018—2020 годы сказано, что за прошедшие три года Россия импортировала более трети стратегических видов минералов.
Украинская делегация в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе шантажирует представителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) по вопросу предоставления Киевом гарантий безопасности на проведение ремонтно-восстановительных работ объектов электроснабжения и водоснабжения вблизи линии соприкосновения, заявила пресс-секретарь делегации ЛНР на минских переговорах Мария Ковшарь.
Российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов прокомментировал высказывание главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в адрес экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.
Эксперт фонда «Институт экономики города» Дмитрий Гордеев прокомментировал сообщение о том, что правительство России упростит с июля 2022 года регистрацию по месту жительства и пребывания, оформить её можно будет дистанционно — через сайт госуслуг.
Наибольшее количество нарушений, связанных с отсутствием масок и перчаток у пассажиров транспорта в Москве, было зафиксировано весной 2021 года. Число случаев несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований стало максимальным за 12 месяцев, прошедших с введения обязательного использования СИЗ в общественных местах.
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск одного из бывших командиров донбасских ополченцев Игоря Безлера к британскому фонду Bellingcat, одноимённой частной компании, а также к журналистам Элиоту Хиггинсу и Питеру Ван Гюйсу.