National Interest: у США нет чёткой стратегии по сдерживанию России и Китая в Арктике

На фоне прогнозов о том, что из-за таяния льда в Арктике постепенно будут открываться новые морские пути, этот регион постепенно становится новой ареной противостояния в набирающей обороты холодной войне между Россией и Китаем с одной стороны и Соединёнными Штатами и их союзниками с другой, считает аналитик по вопросам оборонной политики Джон Россомандо. Как пишет он в статье для The National Interest, хотя США и занимаются разработкой планов по сдерживанию Москвы и Пекина, однако пока в распоряжении Вашингтона есть лишь расплывчатые и невнятные стратегии для ограничения этих двух стран по отдельности.

Холодные полярные пустыни Арктики стали новой ареной противостояния в набирающей обороты холодной войне между Россией и Китаем с одной стороны и Соединёнными Штатами и их союзниками с другой. Как считает аналитик по вопросам оборонной политики Джон Россомандо, всё это происходит на фоне прогнозов о том, что из-за таяния льда в этом регионе постепенно будут открываться новые морские пути.

Как пишет эксперт в статье для The National Interest, крупные новостные издания высмеяли бывшего президента Дональда Трампа, когда в 2019 году он предложил купить Гренландию у Дании. Однако они упустили из виду очень важный момент: Китай нацелился на минеральные ресурсы Гренландии, и очевидно, что Трамп хотел сделать то же самое.

Для Гренландии характерна самая большая концентрация неразведанных редкоземельных минералов в мире. Цепочка поставок редкоземельных минералов имеет огромное значение для вооружённых сил США, потому что 80% редкоземельных минералов, которые она использует, поставляются китайскими компаниями. И если бы датчане согласились на сделку с Трампом, это обеспечило бы США правом напрямую накладывать вето на амбиции Китая касательно добычи редкоземельных металлов на этом острове.

Постепенное уменьшение ледового покрова в Гренландии повысило интерес к добыче на этом острове редкоземельных металлов, которые используются в самых разных отраслях военной и гражданской промышленности. В январе 2018 года Информационное бюро Государственного совета КНР опубликовало информационный документ под названием «Арктическая политика Китая».

«Использование морских маршрутов, разведка и добыча ресурсов в Арктике может оказать огромное влияние на энергетическую стратегию и экономическое развитие Китая, который является крупным торговым государством и потребителем энергии в мире», — говорилось в этом документе.

В нём также было сказано, что из-за глобального потепления и уменьшения объёма морского льда страны, которые непосредственным образом не граничат с Арктикой, имеют такой же интерес к делам Арктики, как и граничащие с ней страны. В связи с этим Китай назвал себя «околоарктическим государством» — несмотря на то что от Северного полярного круга его отделяют сотни миль. Пекин уже заявил о стремлении создать «Полярный Шелковый путь» в рамках своей инициативы «Один пояс — один путь», чтобы «способствовать взаимодействию и устойчивому экономическому и социальному развитию Арктики».

Гренландия превратилась в одну из множества арен противостояния в борьбе за Арктику, потому что таяние морского льда заставляет Россию и Китай искать способы обнаруживать и добывать те ресурсы, которые сейчас находятся подо льдом. Китайцы построили ледокол «Сюэлун», который в 2017 году провёл исследовательскую миссию, позволившую собрать ценную информацию касательно рентабельности ведения экономической и торговой деятельности в этом регионе в будущем. Китай вкладывает средства в атомные ледоколы, грузовые суда полярного класса, танкеры для перевозки сжиженного природного газа и другие средства, позволяющие упростить доступ в Арктику. Эксперт считает, что Китай видит в этом регионе самый короткий путь для торговли с Европой, позволяющий экономить на перевозке грузов много дней и тысячи миль по сравнению с маршрутами, пролегающими через Суэцкий канал и Индийский океан.

Китай также стремится обеспечить себе военное присутствие в Арктике, чтобы защитить свои экономические интересы. В январском докладе ВМС США говорится, что, вероятно, в ближайшем будущем стоит ожидать увеличения числа развёртываний китайских ВМС в этом регионе. Военные развертывания Китая в Арктике могут начаться с развёртываний его военизированной береговой охраны.

Китай и Россия тесно сотрудничают в сфере добычи газа и нефти в Сибири. Китайские государственные компании играют важную роль в российском проекте «Арктический СПГ — 2», который принесет пользу в первую очередь Китаю и некоторым другим странам в Восточной Азии. 80% природного газа России и 17% её запасов нефти находятся в Арктике.

Россия также заинтересована в добыче своих собственных редкоземельных минералов. По некоторым оценкам, на территории России находятся около 19% запасов редкоземельных металлов на планете, хотя она добывает только 2%.

Москва в значительной мере увеличила своё военное присутствие в регионе, чтобы повысить свою способность контролировать территорию и установить свой контроль над морскими маршрутами. Число и масштабы российских военных учений в регионе также выросли. В марте в рамках таких учений три российские атомные подлодки одновременно всплыли из-подо льда. Кроме того, российские ВВС планируют проводить операции в Арктике.

Россомандо уверен, что противостояние наращиванию присутствия России и Китая в Арктике требует всеобъемлющей стратегии, которая позволит защитить американские интересы внутри и вокруг Аляски, а также в канадской Арктике от посягательств. Губернатор Аляски Майк Данливи рассказал о своей обеспокоенности в связи с действиями этих стран.

«Необходимость защищать Арктику от иностранной эксплуатации и агрессии — это не просто забота будущего. Несколько месяцев назад российские военные корабли заставили американские рыболовецкие суда покинуть эксклюзивную экономическую зону Америки в Беринговом море. В нарушение международных соглашений российские чиновники ясно дали понять, что именно они контролируют Северный морской путь», — написал Данливи, упомянув о морской границе Соединённых Штатов и России в Беринговом море.

Как заключает эксперт издания, ВМС США и Корпус морской пехоты, а также сухопутные силы США занимаются разработкой стратегий, направленных на то, чтобы держать Китай и Россию под контролем. Однако пока в распоряжении этих двух ветвей вооружённых сил есть только расплывчатые и невнятные стратегии для сдерживания этих двух стран по отдельности. Окончательная же стратегия должна способствовать тому, чтобы морские пути оставались открытыми, чтобы Соединённые Штаты и другие страны — члены НАТО могли защищать свои экономические интересы и чтобы у России и Китая не было доступа в их эксклюзивные экономические зоны в Арктике.