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Le Figaro: заявления России и США перед встречей в Исландии сближения не предвещают

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Министры иностранных дел России и США, как ожидается, встретятся на полях саммита Арктического совета в Исландии, пишет Le Figaro. Впрочем, обе стороны перед этим делали весьма жёсткие заявления, так что об их сближении говорить трудно.
Le Figaro: заявления России и США перед встречей в Исландии сближения не предвещают
Reuters
Сегодня на полях саммита Арктического совета произойдёт встреча министров иностранных дел США и России, пишет Le Figaro. Как отмечает автор статьи, им предстоит измерить всю беспрецедентную пропасть, которая образовалась между двумя враждующими силами и подтвердить проведение саммита между Джо Байденом и Владимиром Путиным. Впрочем, как пишет журналист, заявления, которые звучали с обеих сторон перед этой встречей, не предвещают деэскалации, о стремлении к которой они говорят.
 
Госсекретарь США Энтони Блинкен, похоже, хочет сделать из Арктики, которая стала новым геополитическим полем борьбы, лабораторию по целенаправленному сотрудничеству в вопросах общего значения, таких как потепление климата. Но его коллега Сергей Лавров «усилил напряжённость», заявив, что военная активность России в Арктике легальна и легитимна.
 
Как отмечает французский политолог Микаа Меред, Россия «постоянно раздаёт такие небольшие оплеухи перед саммитом министров, но это не мешает работе совета и продвижению в вопросах, которые традиционно вызывают консенсус».
 
Но российские заявления не могли не вызвать ответа американцев. Энтони Блинкен призвал «избегать милитаризации» Арктики, а также заявлений такого рода, которые уменьшают шансы на «мирное будущее» этой большой территории с экстремальными климатическими условиями, но огромными запасами природных ископаемых. Он также в очередной раз отметил, что США обеспокоены усилением военной активности в Арктике. Кроме того, Блинкен раскритиковал Россию за деятельность в Крыму и снова заявил, что считает Крым украинским.  
 
«Мы очень ясно сказали, что если Россия сделает выбор в пользу безответственных или агрессивных мер против наших интересов или интересов наших партнёров и союзников, мы на это ответим, — заявил Блинкен. — Не ради конфликта или эскалации, но потому, что мы не можем допустить, чтобы нам безнаказанно бросали вызов». Также он заявил о том, как важно иметь возможность говорить об этом с глазу на глаз, чтобы попытаться установить более стабильные и предсказуемые отношения с Россией, а также выявить сферы, в которых возможно договориться.

Для этого российский и американский президенты договорились о встрече в июне в некой европейской стране. Возможно, это произойдёт после саммитов  G7 и НАТО, где западные страны попытаются показать, что у них единый фронт против России. Когда и где это произойдёт, вероятно, станет известно после встречи в Рейкьявике, пишет Le Figaro. 
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источник
Le Figaro Франция Европа
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