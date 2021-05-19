Le Figaro: заявления России и США перед встречей в Исландии сближения не предвещают

Министры иностранных дел России и США, как ожидается, встретятся на полях саммита Арктического совета в Исландии, пишет Le Figaro. Впрочем, обе стороны перед этим делали весьма жёсткие заявления, так что об их сближении говорить трудно.

Сегодня на полях саммита Арктического совета произойдёт встреча министров иностранных дел США и России, пишет Le Figaro. Как отмечает автор статьи, им предстоит измерить всю беспрецедентную пропасть, которая образовалась между двумя враждующими силами и подтвердить проведение саммита между Джо Байденом и Владимиром Путиным. Впрочем, как пишет журналист, заявления, которые звучали с обеих сторон перед этой встречей, не предвещают деэскалации, о стремлении к которой они говорят.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, похоже, хочет сделать из Арктики, которая стала новым геополитическим полем борьбы, лабораторию по целенаправленному сотрудничеству в вопросах общего значения, таких как потепление климата. Но его коллега Сергей Лавров «усилил напряжённость», заявив, что военная активность России в Арктике легальна и легитимна.

Как отмечает французский политолог Микаа Меред, Россия «постоянно раздаёт такие небольшие оплеухи перед саммитом министров, но это не мешает работе совета и продвижению в вопросах, которые традиционно вызывают консенсус».

Но российские заявления не могли не вызвать ответа американцев. Энтони Блинкен призвал «избегать милитаризации» Арктики, а также заявлений такого рода, которые уменьшают шансы на «мирное будущее» этой большой территории с экстремальными климатическими условиями, но огромными запасами природных ископаемых. Он также в очередной раз отметил, что США обеспокоены усилением военной активности в Арктике. Кроме того, Блинкен раскритиковал Россию за деятельность в Крыму и снова заявил, что считает Крым украинским.

«Мы очень ясно сказали, что если Россия сделает выбор в пользу безответственных или агрессивных мер против наших интересов или интересов наших партнёров и союзников, мы на это ответим, — заявил Блинкен. — Не ради конфликта или эскалации, но потому, что мы не можем допустить, чтобы нам безнаказанно бросали вызов». Также он заявил о том, как важно иметь возможность говорить об этом с глазу на глаз, чтобы попытаться установить более стабильные и предсказуемые отношения с Россией, а также выявить сферы, в которых возможно договориться.



Для этого российский и американский президенты договорились о встрече в июне в некой европейской стране. Возможно, это произойдёт после саммитов G7 и НАТО, где западные страны попытаются показать, что у них единый фронт против России. Когда и где это произойдёт, вероятно, станет известно после встречи в Рейкьявике, пишет Le Figaro.